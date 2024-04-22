Минпромторг просят упростить механизм признания электроники российской

Компании – производители электроники через АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; в него входят «Аквариус»», Yadro и проч.) предложили Минпромторгу начислять баллы для признания планшетов и серверов отечественными за наличие исключительных прав на конструкторскую и технологическую документацию. Помимо этого ассоциация предлагает давать баллы за применение отечественной системы автоматизированного проектирования работ (САПР) в процессе разработки электронных модулей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель АНО ВТ.