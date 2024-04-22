Минпромторг просят упростить механизм признания электроники российской

Минпромторг просят упростить механизм признания электроники российскойПроизводители электроники хотят получать дополнительные баллы за новые технологические операции
Компании – производители электроники через АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; в него входят «Аквариус»», Yadro и проч.) предложили Минпромторгу начислять баллы для признания планшетов и серверов отечественными за наличие исключительных прав на конструкторскую и технологическую документацию. Помимо этого ассоциация предлагает давать баллы за применение отечественной системы автоматизированного проектирования работ (САПР) в процессе разработки электронных модулей. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель АНО ВТ.
По его словам, письмо с этими предложениями было направлено в Минпромторг 18 апреля 2024 г. «Ведомости» сделали запрос в министерство.
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