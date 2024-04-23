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Российские геймеры за квартал потратили на игры почти 50 млрд рублей

Наиболее популярными играми оказались Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader
Мария Арялина
В 2023 г. российские геймеры свыклись с покупками ключей для игр через посредников/ Максим Стулов / Ведомости

В январе – марте 2024 г. на видеоигры на ПК и приставках в России было потрачено 49 млрд руб., рассказала «Ведомостям» исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмма Юсова. Такие данные XYZ School получила в результате традиционного опроса, в котором приняли участие 1000 российских геймеров. Геймерами считались те, кто ответил, что играет в видеоигры более пяти часов в неделю. Таких, по данным компании, в России около 25 млн человек. Наибольшим спросом среди игроков пользовались Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.

По словам Юсовой, в I квартале каждого года наблюдается заметное увеличение спроса на видеоигры среди геймерской аудитории. Во-первых, это связано с увеличением геймерской активности в январские праздники, во-вторых, у населения появляется больше свободных средств благодаря годовым премиям и другим выплатам, которые традиционно происходят в конце или в начале года, говорит она. Кроме того, увеличение спроса связано с тем, что многие получают видеоигры в качестве подарков на 23 февраля и 8 марта, добавила Юсова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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