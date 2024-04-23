Российские геймеры за квартал потратили на игры почти 50 млрд рублей

По словам Юсовой, в I квартале каждого года наблюдается заметное увеличение спроса на видеоигры среди геймерской аудитории. Во-первых, это связано с увеличением геймерской активности в январские праздники, во-вторых, у населения появляется больше свободных средств благодаря годовым премиям и другим выплатам, которые традиционно происходят в конце или в начале года, говорит она. Кроме того, увеличение спроса связано с тем, что многие получают видеоигры в качестве подарков на 23 февраля и 8 марта, добавила Юсова.