Российские геймеры за квартал потратили на игры почти 50 млрд рублей

Российские геймеры за квартал потратили на игры почти 50 млрд рублейНаиболее популярными играми оказались Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader
В январе – марте 2024 г. на видеоигры на ПК и приставках в России было потрачено 49 млрд руб., рассказала «Ведомостям» исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмма Юсова. Такие данные XYZ School получила в результате традиционного опроса, в котором приняли участие 1000 российских геймеров. Геймерами считались те, кто ответил, что играет в видеоигры более пяти часов в неделю. Таких, по данным компании, в России около 25 млн человек. Наибольшим спросом среди игроков пользовались Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.
По словам Юсовой, в I квартале каждого года наблюдается заметное увеличение спроса на видеоигры среди геймерской аудитории. Во-первых, это связано с увеличением геймерской активности в январские праздники, во-вторых, у населения появляется больше свободных средств благодаря годовым премиям и другим выплатам, которые традиционно происходят в конце или в начале года, говорит она. Кроме того, увеличение спроса связано с тем, что многие получают видеоигры в качестве подарков на 23 февраля и 8 марта, добавила Юсова.