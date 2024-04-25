Российский рынок контрактного производства электроники вырос в 1,5 раза

Российский рынок контрактного производства электроники вырос в 1,5 разаЭтому способствует политика импортозамещения и внедрение балльной системы Минпромторгом
Объем рынка контрактного производства электроники России в 2023 г. вырос на 42% и достиг 35 млрд руб., согласно исследованию Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), с которым ознакомились «Ведомости». Средний уровень загрузки предприятий составил 79%.
В I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырос на 44% (абсолютных показателей здесь и далее АРПЭ не дает). В январе – марте выросли и инвестиции в производство на 160%.
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