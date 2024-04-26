Минцифры разрабатывает законопроект о запрете спам-обзвонов

Минцифры разрабатывает законопроект о запрете спам-обзвоновТакая мера может лишить операторов связи нескольких сотен миллионов рублей в месяц
О том что Минцифры уже разрабатывает законопроект, запрещающий телефонные спам-обзвоны, рассказал на форуме «Телеком будущего 2024» агентства Telecom Daily министр Максут Шадаев. Он пояснил, что речь идет о запрете рекламных обзвонов, особенно тех, которые делаются роботами. Суть законопроекта будет заключаться в том, что операторы связи не будут пропускать спам-звонки на свою сеть, сообщил журналистам Шадаев в кулуарах форума. Но ответственность за пропуск таких звонков пока не определена, добавил он.
Операторы могут определять спам-обзвоны по аномально большому потоку трафика, исходящему из одного источника, например с конкретных номеров, говорит генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Сами операторы уже видят такой трафик и могут не пропускать его на свою сеть, но остается проблема обмена информацией о спам-обзвонах с коллегами по рынку, продолжает он. Требование о таком обмене может быть прописано в законопроекте Минцифры, допускает аналитик.