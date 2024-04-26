/ Технологии

Минцифры разрабатывает законопроект о запрете спам-обзвонов

Такая мера может лишить операторов связи нескольких сотен миллионов рублей в месяц
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости

О том что Минцифры уже разрабатывает законопроект, запрещающий телефонные спам-обзвоны, рассказал на форуме «Телеком будущего 2024» агентства Telecom Daily министр Максут Шадаев. Он пояснил, что речь идет о запрете рекламных обзвонов, особенно тех, которые делаются роботами. Суть законопроекта будет заключаться в том, что операторы связи не будут пропускать спам-звонки на свою сеть, сообщил журналистам Шадаев в кулуарах форума. Но ответственность за пропуск таких звонков пока не определена, добавил он.

Операторы могут определять спам-обзвоны по аномально большому потоку трафика, исходящему из одного источника, например с конкретных номеров, говорит генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Сами операторы уже видят такой трафик и могут не пропускать его на свою сеть, но остается проблема обмена информацией о спам-обзвонах с коллегами по рынку, продолжает он. Требование о таком обмене может быть прописано в законопроекте Минцифры, допускает аналитик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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