Минцифры разрабатывает законопроект о запрете спам-обзвонов

О том что Минцифры уже разрабатывает законопроект, запрещающий телефонные спам-обзвоны, рассказал на форуме «Телеком будущего 2024» агентства Telecom Daily министр Максут Шадаев. Он пояснил, что речь идет о запрете рекламных обзвонов, особенно тех, которые делаются роботами. Суть законопроекта будет заключаться в том, что операторы связи не будут пропускать спам-звонки на свою сеть, сообщил журналистам Шадаев в кулуарах форума. Но ответственность за пропуск таких звонков пока не определена, добавил он.