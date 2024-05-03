«Элемент» столкнулся с высоким спросом на первый отечественный микроконтроллер

Это не первый случай, когда GS передают заказ на контрактное производство микроэлектроники другие российские предприятия. Например, компания также участвует в эксперименте по корпусированию чипов Baikal компании «Байкал Электроникс». В марте 2024 г. «Ведомости» писали о том, что эксперимент был расширен и на другие российские предприятия, включая «Микрон» и «Миландр». Тогда источники издания сообщили, что эксперимент на всех площадках идет трудно. «Больше половины партий чипов на выходе оказываются бракованными», – отмечал собеседник издания. Но эксперты, опрошенные «Ведомостями», поясняли, что это нормально при освоении нового техпроцесса.