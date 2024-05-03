«Элемент» столкнулся с высоким спросом на первый отечественный микроконтроллер

«Элемент» столкнулся с высоким спросом на первый отечественный микроконтроллерКомпания была вынуждена передать часть заказов контрактному производителю
ГК «Элемент» столкнулась с повышенным спросом на новый микроконтроллер собственной разработки MIK32 «Амур». Речь идет о миллионах штук, корпусирование которых компания вынуждена вести не только на своих мощностях в подмосковном Зеленограде, но и на стороннем контрактном производстве. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний отрасли и подтвердил представитель «Элемента».
Заказы на корпусирование «Амура» уже размещены и на калининградском предприятии GS Group, рассказал источник «Ведомостей». Представитель «Элемента» подтвердил информацию, но не ответил на вопрос о количестве заказов. Но источник, близкий к нескольким компаниям отрасли, сообщил, что GS рассчитывает на корпусирование более 2 млн микроконтроллеров MIK32 «Амур» в 2024–2025 гг.
MIK32 «Амур» – это первый полностью отечественный микроконтроллер с ядром на открытой архитектуре RISC-V, производство которого началось в 2024 г. Микроконтроллер – это микросхема, которая, в отличие от микропроцессора, может выполнять лишь заданные узкоспециализированные операции. Например, он может применяться в устройствах умного дома и интернета вещей (IoT), транспортной инфраструктуры, в телекоммуникационном оборудовании, бортовых устройствах, робототехнике, медицинской технике и пр. «Амур» разработан «Микрономом» и НИИМА «Прогресс» (также входит в ГК «Элемент»).
Чем занимается «Элемент»
Крупнейший производитель российской микроэлектроники, продукция используется в банковских и транспортных картах, сим-картах, городской инфраструктуре, спутниковой навигации и т. д. Компания создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Помимо «Микрона» в группу входят НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» в Воронеже и другие компании. В начале марта 2024 г. «Ведомости» писали о планах группы «Элемент» выйти на биржу до конца года. Тогда источники газеты сообщали, что компания рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы.
В ноябре 2022 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что в разработку этого микроконтроллера «Микрон» планировал вложить 80-90 млн руб., а в запуск производства – еще 100-300 млн руб. К 2025 г. компания планировала занять 30% рынка таких контроллеров в России, а затем начать экспорт чипов в страны Юго-Восточной Азии.
По оценкам BusinesStat, в 2023 г. выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г. и составил 8,1 млн шт. Сокращение связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие компании
Это не первый случай, когда GS передают заказ на контрактное производство микроэлектроники другие российские предприятия. Например, компания также участвует в эксперименте по корпусированию чипов Baikal компании «Байкал Электроникс». В марте 2024 г. «Ведомости» писали о том, что эксперимент был расширен и на другие российские предприятия, включая «Микрон» и «Миландр». Тогда источники издания сообщили, что эксперимент на всех площадках идет трудно. «Больше половины партий чипов на выходе оказываются бракованными», – отмечал собеседник издания. Но эксперты, опрошенные «Ведомостями», поясняли, что это нормально при освоении нового техпроцесса.
Сам «Микрон» в марте 2024 г. запустил линии по корпусированию микросхем, способные выпускать до 18 млн изделий в год. Как сообщил «Ведомостям» представитель ГК «Элемент», с момента старта продаж в конце февраля 2024 г. «виден повышенный интерес [к «Амуру»] со стороны многих компаний». По информации источника, близкого к «Элементу», есть несколько сотен заинтересованных компаний среди телекомоператоров и производителей умных устройств. Он утверждает, что первые партии, произведенные на заводе «Микрона», уже раскуплены.
Как пояснил собеседник издания, близкий к нескольким производителям микроэлектроники, сейчас «Микрон» проходит стадию «обкатки» производства и выпускает пилотные партии на новых линиях, поэтому часть заказов он вынужден разместить на чужих мощностях. Отладка может занять несколько месяцев, пояснил он. По его словам, после запуска новых линий на предприятиях «Элемента» группа уйдет с мощностей GS и будет закрывать все свои потребности уже до конца лета 2024 г.
«Возможный высокий спрос на микроконтроллер «Амур» выглядит вполне закономерным, поскольку на текущий момент это единственный отечественный микроконтроллер, который и разработан, и произведен в России, и доступен для массового производства, – рассказал «Ведомостям» гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов. – Его можно считать прорывным устройством не только для самого «Микрона», но и в целом для российской микроэлектроники». По оценке топ-менеджера, потребность рынка в таком микроконтроллере очень высока и может исчисляться сотнями тысяч штук в год.
У популярности «Амура» есть ряд причин, считает автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Первая – необходимость обеспечить проходной балл в соответствии с балльной системой Минпромторга (определяет отечественность продукции). «Российские производители электроники вынуждены "гнаться за баллами", это необходимо им для получения возможности работы с госзаказами. Применение в изделии российского микроконтроллера – это способ достижения необходимого уровня баллов», – отметил он.
«Вторая причина заключается в том, что микроконтроллер получился достаточно интересным, он действительно годится для использования в разных сферах, что положительно влияет на его востребованность», – подчеркивает Бойко. Он оценивает спрос на «Амур» в десятки, а в перспективе – в сотни тысяч изделий в месяц.
Повышенный спрос связан с усилением требований к уровню локализации для подтверждения российского происхождения электронного оборудования, соглашается с Бойко глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. «Потенциальный спрос исчисляется миллионами микросхем в год», – считает он.