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Спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений вырос на 12–60%

Сказались майские праздники и холодная весна
Анна Устинова
Мария Арялина
Unsplash

Россияне запаслись игровыми гаджетами на майские праздники. В апреле и начале мая продажи игровых ноутбуков выросли в штуках на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., рассказал представитель «Яндекс маркета». В тот же период в сети re:Store продажи компьютеров, ноутбуков и игровой периферии выросли на 12%, подтвердил тенденцию представитель этой компании. Рост спроса на такую категорию устройств на 31% в годовом выражении подтвердил и представитель аналитического сервиса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Абсолютные значения площадки не раскрывают.

Взлетели продажи и игровых консолей: спрос вырос на 51%, а средний чек увеличился на 12% до 25 050 руб., отметил представитель «Чек индекса». Самыми популярными были PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. По данным re:Store, продажи портативных игровых приставок в апреле и начале мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30%, клавиатур – на 28%, игр для PlayStation 5 – на 20%, контроллеров для игровых приставок – на 15%, а стационарных игровых приставок – еще на 5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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