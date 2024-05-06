Спрос на игровые гаджеты и электронику для развлечений вырос на 12–60%Сказались майские праздники и холодная весна
Россияне запаслись игровыми гаджетами на майские праздники. В апреле и начале мая продажи игровых ноутбуков выросли в штуках на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., рассказал представитель «Яндекс маркета». В тот же период в сети re:Store продажи компьютеров, ноутбуков и игровой периферии выросли на 12%, подтвердил тенденцию представитель этой компании. Рост спроса на такую категорию устройств на 31% в годовом выражении подтвердил и представитель аналитического сервиса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Абсолютные значения площадки не раскрывают.
Взлетели продажи и игровых консолей: спрос вырос на 51%, а средний чек увеличился на 12% до 25 050 руб., отметил представитель «Чек индекса». Самыми популярными были PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. По данным re:Store, продажи портативных игровых приставок в апреле и начале мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30%, клавиатур – на 28%, игр для PlayStation 5 – на 20%, контроллеров для игровых приставок – на 15%, а стационарных игровых приставок – еще на 5%.