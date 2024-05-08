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Федеральная сеть интернета вещей на базе LTE-450 появится в 2026 году

Ее будут строить в диапазоне, который ранее планировалось выделить чиновникам и силовикам
Анна Устинова
К концу десятилетия 80% приборов учета и датчиков должны быть подключены к единой IoT-сети/ Виталий Невар / ТАСС

Запуск сети LTE для интернета вещей (internet of things, IoT) для передачи данных с умных счетчиков и датчиков состоится в 2026 г. Специально для этих нужд Минцифры планирует перепрофилировать диапазон 450 МГц, говорится в презентации министра Максута Шадаева на заседании рабочей группы Госсовета по цифровой экономике 26 апреля. На презентацию министра первым обратил внимание Telegram-канал «Телекоммуналка».

Ранее в диапазоне 450 МГц планировалось создать беспроводную связь для чиновников и силовиков. Сеть LTE для общественно значимых объектов и спецпотребителей в этом диапазоне должна была запуститься в 2024 г., писали «Ведомости» в сентябре 2018 г. со ссылкой на одобренный правительством паспорт программы «Цифровая экономика». Но проект так и не был реализован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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