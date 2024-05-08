Федеральная сеть интернета вещей на базе LTE-450 появится в 2026 году

Ранее в диапазоне 450 МГц планировалось создать беспроводную связь для чиновников и силовиков. Сеть LTE для общественно значимых объектов и спецпотребителей в этом диапазоне должна была запуститься в 2024 г., писали «Ведомости» в сентябре 2018 г. со ссылкой на одобренный правительством паспорт программы «Цифровая экономика». Но проект так и не был реализован.