Федеральная сеть интернета вещей на базе LTE-450 появится в 2026 году

Федеральная сеть интернета вещей на базе LTE-450 появится в 2026 годуЕе будут строить в диапазоне, который ранее планировалось выделить чиновникам и силовикам
Запуск сети LTE для интернета вещей (internet of things, IoT) для передачи данных с умных счетчиков и датчиков состоится в 2026 г. Специально для этих нужд Минцифры планирует перепрофилировать диапазон 450 МГц, говорится в презентации министра Максута Шадаева на заседании рабочей группы Госсовета по цифровой экономике 26 апреля. На презентацию министра первым обратил внимание Telegram-канал «Телекоммуналка».
Ранее в диапазоне 450 МГц планировалось создать беспроводную связь для чиновников и силовиков. Сеть LTE для общественно значимых объектов и спецпотребителей в этом диапазоне должна была запуститься в 2024 г., писали «Ведомости» в сентябре 2018 г. со ссылкой на одобренный правительством паспорт программы «Цифровая экономика». Но проект так и не был реализован.