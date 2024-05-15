«Элемент» приобрел разработчика ERP-систем и софта для блокчейна

«Элемент» – крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» (50,1%) и «Ростеха» (49%). Стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», в частности, вошли зеленоградский «Микрон» (крупнейший производитель чипов в России), НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, «ВЗПП-микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов). По данным «Элемента», по итогам 2023 г. выручка группы составила 35,8 млрд руб. (рост на 46% в сравнении с 2022 г.) при чистой прибыли в 5,3 млрд руб. (увеличилась на 93%). В марте «Ведомости» писали о том, что «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 г. По данным собеседников издания, группа рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы.