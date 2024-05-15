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«Элемент» приобрел разработчика ERP-систем и софта для блокчейна

Сумма сделки могла быть минимальной и нерыночной, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты
Кристина Холупова
Ведомости

Группа компаний «Элемент» увеличила долю владения в Новосибирском институте программных систем (АО «НИПС») до 90%, выкупив контрольную долю у «Ростеха». До сделки «Элемент» владел менее чем 10% компании. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки, и подтвердил представитель «Элемента». Сумму сделки он не раскрыл.

«Элемент» – крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» (50,1%) и «Ростеха» (49%). Стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», в частности, вошли зеленоградский «Микрон» (крупнейший производитель чипов в России), НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, «ВЗПП-микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов). По данным «Элемента», по итогам 2023 г. выручка группы составила 35,8 млрд руб. (рост на 46% в сравнении с 2022 г.) при чистой прибыли в 5,3 млрд руб. (увеличилась на 93%). В марте «Ведомости» писали о том, что «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 г. По данным собеседников издания, группа рассчитывает получить оценку в 100–150 млрд руб. и планирует привлечь 10–15 млрд руб. для финансирования масштабной инвестпрограммы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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