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Хакеры стали чаще использовать ботнеты в DDoS-атаках

В I квартале они атаковали с помощью ботнетов беттинговые сайты и онлайн-сервисы электронной коммерции
Мария Арялина
Вредоносные боты могут базироваться как на зараженных компьютерах, так на умных колонках, пылесосах и прочих устройствах интернета вещей/ Dreamstime / PhotoXPress

Общее число ботов, задействованных в DDoS-атаках на IT-системы российских компаний с помощью ботнетов, в I квартале 2024 г. выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – с 3 млрд до 5 млрд. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Qrator Labs. По оценке компании, почти две трети всех DDoS-атак в I квартале 2024 г. пришлось на беттинговые сайты и онлайн-сервисы электронной коммерции: 34,8 и 28,4% соответственно.

Для DDoS-атак, проводимых с помощью ботнетов, используются компьютерные сети с запущенными на устройствах ботами. Каждым таким устройством злоумышленник может управлять удаленно без ведома владельца. Ботнеты могут состоять как из зараженных устройств пользователей (например, компьютеров с активированными на них вирусами), так и из устройств интернета вещей (IoT): умных колонок, пылесосов и проч. Один ботнет может включать сотни тысяч устройств. Суть атаки заключается в том, что все участники ботнета одновременно начинают отправлять запросы к атакуемому ресурсу, что в результате приводит к отказам системы, а добросовестные пользователи теряют доступ к нему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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