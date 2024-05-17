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У беспилотников появятся цифровые двойники

Они пригодятся для тестирования новых технологий без поднятия реальных дронов в небо
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Московский физико-технический институт (МФТИ) разрабатывает программно-аппаратный комплекс (ПАК), в котором с помощью виртуального моделирования можно будет протестировать новые технологии применения дронов без их физического запуска в небо. Об этом рассказал заместитель руководителя центра проектной деятельности института Дмитрий Курулюк на экспертной сессии «Бесшовное небо: кто и как будет обеспечивать безопасность в небе для беспилотных авиационных систем (БАС)» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 15 мая.

В федпроекте «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» предусмотрена работа по созданию ПАКов для отработки новых технологий для дронов, уточнил Курулюк (МФТИ осуществляет экспертно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение этого федпроекта, входящего в национальный проект БАС. – «Ведомости»). Этот федпроект, в свою очередь, является частью нацпроекта БАС. Он был утвержден правительством осенью 2023 г. и стартовал 1 января 2024 г. В конце августа прошлого года «Ведомости» писали, что объем финансирования нацпроекта составит 898 млрд руб. до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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