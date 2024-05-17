У беспилотников появятся цифровые двойники

В федпроекте «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» предусмотрена работа по созданию ПАКов для отработки новых технологий для дронов, уточнил Курулюк (МФТИ осуществляет экспертно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение этого федпроекта, входящего в национальный проект БАС. – «Ведомости»). Этот федпроект, в свою очередь, является частью нацпроекта БАС. Он был утвержден правительством осенью 2023 г. и стартовал 1 января 2024 г. В конце августа прошлого года «Ведомости» писали, что объем финансирования нацпроекта составит 898 млрд руб. до 2030 г.