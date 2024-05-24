Владелец «Северстали» Алексей Мордашов рассказал о разработке контроллера

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов рассказал о разработке контроллераУстройство должно прийти на замену иностранным аналогам от Siemens, GE и Omron
«Северсталь» планирует создать контроллер на базе открытой платформы при участии других компаний металлургической и химической отраслей. Такое устройство позволит считывать сигналы датчиков и давать команды электродвигателям, насосам, прессам и может использоваться в добыче полезных ископаемых и изготовлении металлопроката. О потребности в таком контроллере заявил владелец, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде. Сейчас «Северсталь» использует контроллеры немецкой Siemens, американской GE и японской Omron, уточнил «Ведомостям» представитель компании.
«Мы начали пилот по созданию собственного российского контроллера с российским производителем. Мы рассчитываем, что в I квартале будущего года мы уже будем в состоянии представить российский контроллер, сделанный по нашему заказу, с нашим дизайном совместно с российским разработчиком», – заявил Мордашов. Партнера он не назвал.