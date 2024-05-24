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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов рассказал о разработке контроллера

Устройство должно прийти на замену иностранным аналогам от Siemens, GE и Omron
Анна Устинова
У металлургов, химиков и в других отраслях промышленности требования к контроллерам могут существенно различаться, отмечают эксперты/ Максим Стулов / Ведомости

«Северсталь» планирует создать контроллер на базе открытой платформы при участии других компаний металлургической и химической отраслей. Такое устройство позволит считывать сигналы датчиков и давать команды электродвигателям, насосам, прессам и может использоваться в добыче полезных ископаемых и изготовлении металлопроката. О потребности в таком контроллере заявил владелец, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде. Сейчас «Северсталь» использует контроллеры немецкой Siemens, американской GE и японской Omron, уточнил «Ведомостям» представитель компании.

«Мы начали пилот по созданию собственного российского контроллера с российским производителем. Мы рассчитываем, что в I квартале будущего года мы уже будем в состоянии представить российский контроллер, сделанный по нашему заказу, с нашим дизайном совместно с российским разработчиком», – заявил Мордашов. Партнера он не назвал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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