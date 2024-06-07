Компания Леонида Реймана построит новый завод по производству электроники

Компания Леонида Реймана построит новый завод по производству электроникиНа нем может быть налажена сборка смартфона «Р-фон» с ОС «Роса» на базе Linux
Компания «Рутек», принадлежащая экс-министру связи Леониду Рейману, планирует построить новый завод на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске. Строительство должно быть завершено в 2025 г. Инвестиции в проект составят «несколько миллиардов рублей», рассказал «Ведомостям» гендиректор «Рутека» Дмитрий Иванников. Он уточнил, что соглашение с главой Мордовии Артемом Здуновым о строительстве предприятия будет подписано в рамках ПМЭФ-2024.
Резиденты ОЭЗ в Мордовии с сентября 2023 г. получают налоговые льготы. В частности, ставка по налогу на прибыль в течение пяти налоговых периодов составляет 0%, с шестого по десятый периоды – 2%, после этого срока – 13,5%. «Ведомости» направили запрос в правительство региона.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам