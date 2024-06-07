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Компания Леонида Реймана построит новый завод по производству электроники

На нем может быть налажена сборка смартфона «Р-фон» с ОС «Роса» на базе Linux
Кристина Холупова
Екатерина Кинякина
Рынок ждет смартфонов «Р-фон» с лета 2023 г., но пока их никто не видел, по данным СПАРК, заводом «Рутек» Рейман владеет напрямую с 2015 г./ Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Рутек», принадлежащая экс-министру связи Леониду Рейману, планирует построить новый завод на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске. Строительство должно быть завершено в 2025 г. Инвестиции в проект составят «несколько миллиардов рублей», рассказал «Ведомостям» гендиректор «Рутека» Дмитрий Иванников. Он уточнил, что соглашение с главой Мордовии Артемом Здуновым о строительстве предприятия будет подписано в рамках ПМЭФ-2024.

Резиденты ОЭЗ в Мордовии с сентября 2023 г. получают налоговые льготы. В частности, ставка по налогу на прибыль в течение пяти налоговых периодов составляет 0%, с шестого по десятый периоды – 2%, после этого срока – 13,5%. «Ведомости» направили запрос в правительство региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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