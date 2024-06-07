Сервисы VK впервые обогнали YouTube по объему трафика

Сервисы VK впервые обогнали YouTube по объему трафикаНо сравнивать сервисы VK со всеми сервисами Google было бы честнее, подчеркивают эксперты
Экосистема сервисов VK впервые обогнала YouTube по доле мобильного трафика в России, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе сессии на ПМЭФ-2024. Представитель министерства уточнил «Ведомостям», что по итогам мая доля VK и «Одноклассников» в структуре трафика мобильных операторов составила 17%, тогда как доля YouTube 16%.
«Я смотрел статистику за май и увидел, что у нас впервые экосистема VK по доли мобильного трафика обогнала YouTube. Это очень важный фактор. Мы YouTube не ограничиваем, но успешно с ним конкурируем», – заявил Шадаев.
«Ведомости» направили запрос в VK.
Сравнивать видеохостинг YouTube со всем VK не вполне корректно, потому что туда входит не только видео-платформа, но еще соцсети и почта, говорит аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. «Это как сравнивать трафик кинотеатров и с телевидением и радио, и газеты с журналами», – пояснил эксперт. В то же время, отмечает Вильянов, рост VK действительно очевиден, хотя он и достаточно медленный. Он мог бы быть на порядок больше, считает эксперт.
В июле 2023 г. лидерами по объемам трафика в сетях операторов «большой четверки» были YouTube, VK и – впервые – Telegram, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные компаний. К концу осени 2023 г. на социальные сети и мессенджеры в сетях операторов приходилось порядка 40% трафика, писали «Ведомости». Второе место занимали онлайн-кинотеатры (20%), а третье – СМИ и новостные сервисы (13%).
«Мы видим рост как загрузки, так и потребления видеоконтента на наших платформах», – комментировала заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова изданию Cnews новость об ускорении загрузки контента в начале июня.
По словам Вильянова, резкий скачок трафика VK наблюдался в 2022 г., когда после блокировки площадок Meta (признана экстремистской, запрещена на территории России) многие перешли из них во «В контакте», а с западных почтовых сервисов на отечественные. В 2023 г. трафик VK был стабилен, уточнил он.
«Рост видеотрафика в VK действительно есть. Его не может не быть, так как многих популярных блогеров заблокировали в YouTube и они перешли на отечественные платформы, – говорит Вильянов. – VK объективно технологически самая удобная и практичная из всех альтернатив. Но некоторые особенности, сидящие глубоко в ДНК компании, не дают ей перехватить у YouTube лидерство в русскоязычном сегменте».
Отечественные сервисы сейчас действительно очень активно растут, особенно VK за последний год, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. «Но министр сравнил YouTube с экосистемой VK, т. е. YouTube против всех ресурсов, которые входят в холдинг. По-хорошему, нужно было сравнивать тогда экосистему Google с экосистемой VK. Тогда, думаю, что VK еще есть куда расти», – говорит Кусков. Даже тот факт, что у YouTube всегда к лету идет снижение посещаемости примерно на 20%, не умаляет заслуг VK, добавляет он.
При этом Вильянов отмечает, что эффективной монетизации на сегодняшний день нет ни на одной платформе. «Если бы VK всерьез занялась работой с видеоблогерами в 2022 г., а не увлекалась сжиганием денег на запуске и покупке ток-шоу, сейчас доля YouTube могла бы быть вдвое меньше», – считает он.
В трафике Tele2 экосистема VK всегда занимала бОльшую долю, чем YouTube, отметил представитель оператора. Так, в мае прошлого года она составляла 24%, в текущем – 22%. В то время как на YouTube в мае 2023 г. приходилось 15%, а в мае 2024 – 14%. Кроме того, отмечает представитель оператора, трафик перераспределяется в том числе в пользу Telegram, который вырос с 9% в мае прошлого года до 12% в 2024. «Динамика роста VK обусловлена замещением иностранных платформ и развитием новых сервисов в периметре VK», – добавил он.