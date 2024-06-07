Сервисы VK впервые обогнали YouTube по объему трафика

Сравнивать видеохостинг YouTube со всем VK не вполне корректно, потому что туда входит не только видео-платформа, но еще соцсети и почта, говорит аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. «Это как сравнивать трафик кинотеатров и с телевидением и радио, и газеты с журналами», – пояснил эксперт. В то же время, отмечает Вильянов, рост VK действительно очевиден, хотя он и достаточно медленный. Он мог бы быть на порядок больше, считает эксперт.