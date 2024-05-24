VK решил закрыть мессенджер ICQ

23 мая VK опубликовала результаты операционной деятельности и сегментные данные за I квартал 2024 г. Согласно отчету, выручка VK увеличилась на 24% год к году и составила 33,8 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% год к году до 19,8 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса (СМБ) выросли на 29%. Доходы в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» выросли на 36% и 55% год к году соответственно.