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VK решил закрыть мессенджер ICQ

Ведомости

VK примерно через месяц – к 26 июня – планирует закрыть мессенджер ICQ, сообщает пресс-служба компании.

«VK сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для усиления экспертизы к командам продуктов присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», – говорится в сообщении.

В марте 2022 г. «Ведомости» писали, что VK Group готовит ICQ к перезапуску. Сообщалось, что проект перезапуска ICQ получил новый импульс на фоне санкций и приостановки работы ряда зарубежных компаний в России.

23 мая VK опубликовала результаты операционной деятельности и сегментные данные за I квартал 2024 г. Согласно отчету, выручка VK увеличилась на 24% год к году и составила 33,8 млрд руб. Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 21% год к году до 19,8 млрд руб. Доходы от онлайн-рекламы среднего и малого бизнеса (СМБ) выросли на 29%. Доходы в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» выросли на 36% и 55% год к году соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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