VK Group реанимирует мессенджер ICQ и перезапустит MyTeams

VK Group реанимирует мессенджер ICQ и перезапустит MyTeamsНа фоне санкций и блокировок в отрасли резко вырос интерес к российским мессенджерам
VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер, говорят источники «Ведомостей».
О подготовке к перезапуску ICQ рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, этот проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России. По его информации, консультации проходили еще 16–17 февраля.
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