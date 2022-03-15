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VK Group реанимирует мессенджер ICQ и перезапустит MyTeams

На фоне санкций и блокировок в отрасли резко вырос интерес к российским мессенджерам
Марина Тюняева (Бочкарёва)
ICQ – один из самых популярных мессенджеров 2000-х гг., который с 2010 г. входит в VK Group / Евгений Разумный / Ведомости

VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений – ICQ и корпоративный мессенджер, говорят источники «Ведомостей».

О подготовке к перезапуску ICQ рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, этот проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России. По его информации, консультации проходили еще 16–17 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных