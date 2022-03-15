VK Group реанимирует мессенджер ICQ и перезапустит MyTeams

О подготовке к перезапуску ICQ рассказал собеседник, близкий к компании. По его словам, этот проект обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года – еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней санкций в отношении России. По его информации, консультации проходили еще 16–17 февраля.