Доля отечественных САПР в закупках к концу прошлого года могла достичь 90%

В официальных закупках к концу 2023 г. доля отечественных решений на российском рынке CAD (Computer-aided design), или САПР (средств автоматизированного проектирования), в денежном выражении составила 90%. Но на деле значительную часть рынка до сих пор составляют пиратские версии иностранного софта, а на российское ПО приходится порядка 15–20% рынка используемых лицензий. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в одной из крупных IT-компаний и руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.