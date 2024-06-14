Доля отечественных САПР в закупках к концу прошлого года могла достичь 90%Но уровень фактического использования российских решений был ниже
В официальных закупках к концу 2023 г. доля отечественных решений на российском рынке CAD (Computer-aided design), или САПР (средств автоматизированного проектирования), в денежном выражении составила 90%. Но на деле значительную часть рынка до сих пор составляют пиратские версии иностранного софта, а на российское ПО приходится порядка 15–20% рынка используемых лицензий. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в одной из крупных IT-компаний и руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.
САПР используют компании, которые занимаются проектированием (изделий или зданий и сооружений), разработкой конструкторской, технологической, строительной документации, объясняет генеральный директор компании «Аскон» Максим Богданов. Наиболее крупными потребителями такого софта считаются предприятия из отраслей машиностроения, строительства, металлургии, ТЭК и химии. В основном САПР используют в своей деятельности проектные институты, строительные компании, в меньшей степени – студенты вузов, говорит Овчинников.