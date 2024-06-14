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Доля отечественных САПР в закупках к концу прошлого года могла достичь 90%

Но уровень фактического использования российских решений был ниже
Анна Устинова
Многие российские компании при переходе на отечественный софт продолжают работать и на старом импортном ПО/ Freepik

В официальных закупках к концу 2023 г. доля отечественных решений на российском рынке CAD (Computer-aided design), или САПР (средств автоматизированного проектирования), в денежном выражении составила 90%. Но на деле значительную часть рынка до сих пор составляют пиратские версии иностранного софта, а на российское ПО приходится порядка 15–20% рынка используемых лицензий. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник в одной из крупных IT-компаний и руководитель лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

САПР используют компании, которые занимаются проектированием (изделий или зданий и сооружений), разработкой конструкторской, технологической, строительной документации, объясняет генеральный директор компании «Аскон» Максим Богданов. Наиболее крупными потребителями такого софта считаются предприятия из отраслей машиностроения, строительства, металлургии, ТЭК и химии. В основном САПР используют в своей деятельности проектные институты, строительные компании, в меньшей степени – студенты вузов, говорит Овчинников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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