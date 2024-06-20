Российские школы и вузы за 2023 год потратили на VR-очки почти 2 млрд рублей

По словам собеседника, в 2024 г. закупать VR-устройства стали еще активнее. Только с начала июня 2024 г. было выполнено 140 процедур на общую сумму в 374 млн руб., уточнил он. По его словам, чаще всего VR-системы закупаются для кабинетов ОБЖ и классов виртуальной реальности.