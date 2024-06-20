Российские школы и вузы за 2023 год потратили на VR-очки почти 2 млрд рублей

Российские школы и вузы за 2023 год потратили на VR-очки почти 2 млрд рублейВ основном их закупали для кабинетов ОБЖ и классов виртуальной реальности
Образовательные учреждения в прошлом году приобрели систем и шлемов виртуальной реальности (VR) для учебных классов на 1,826 млрд руб. Всего в рамках процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ за 2023 г. было проведено 652 закупки такого оборудования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель федерального оператора электронных госзакупок «Росэлторг».
По словам собеседника, в 2024 г. закупать VR-устройства стали еще активнее. Только с начала июня 2024 г. было выполнено 140 процедур на общую сумму в 374 млн руб., уточнил он. По его словам, чаще всего VR-системы закупаются для кабинетов ОБЖ и классов виртуальной реальности.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам