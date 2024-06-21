Роскомнадзор заблокировал более 40 000 сайтов про наркотики с начала года

РКН ограничивает доступ к интернет-ресурсам, содержащим пронаркотический контент, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и на основании экспертизы МВД России и судебных решений, уточнил представитель регулятора. Ведомство осуществляет блокировку вредоносных страниц по решению уполномоченных органов. В зависимости от типа запрещенного контента в роли такого органа может выступать сам РКН, а также МВД, МЧС, Генпрокуратура и др. По пронаркотическому контенту в основном блокировки инициирует МВД.