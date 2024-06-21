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Роскомнадзор заблокировал более 40 000 сайтов про наркотики с начала года

Параллельно с ведомством борьбу с таким контентом ведут и сами соцсети
Мария Арялина
Число блокировок пронаркотического контента в интернете начинает стабилизироваться/ Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости

С начала года Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к 42 200 интернет-страницам, содержащим пронаркотический контент, рассказал «Ведомостям» 20 июня представитель ведомства. За весь 2022 год регулятором было заблокировано 81 800 таких страниц, а в 2023 г. – 104 400.

РКН ограничивает доступ к интернет-ресурсам, содержащим пронаркотический контент, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и на основании экспертизы МВД России и судебных решений, уточнил представитель регулятора. Ведомство осуществляет блокировку вредоносных страниц по решению уполномоченных органов. В зависимости от типа запрещенного контента в роли такого органа может выступать сам РКН, а также МВД, МЧС, Генпрокуратура и др. По пронаркотическому контенту в основном блокировки инициирует МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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