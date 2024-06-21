Роскомнадзор заблокировал более 40 000 сайтов про наркотики с начала года

Роскомнадзор заблокировал более 40 000 сайтов про наркотики с начала годаПараллельно с ведомством борьбу с таким контентом ведут и сами соцсети
С начала года Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к 42 200 интернет-страницам, содержащим пронаркотический контент, рассказал «Ведомостям» 20 июня представитель ведомства. За весь 2022 год регулятором было заблокировано 81 800 таких страниц, а в 2023 г. – 104 400.
РКН ограничивает доступ к интернет-ресурсам, содержащим пронаркотический контент, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и на основании экспертизы МВД России и судебных решений, уточнил представитель регулятора. Ведомство осуществляет блокировку вредоносных страниц по решению уполномоченных органов. В зависимости от типа запрещенного контента в роли такого органа может выступать сам РКН, а также МВД, МЧС, Генпрокуратура и др. По пронаркотическому контенту в основном блокировки инициирует МВД.