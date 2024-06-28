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Бизнес попросил исключить технику HP и Fujitsu из параллельного импорта

Речь идет только о тех позициях, по которым уже есть российские аналоги
Кристина Холупова
Даже отказавшись от поставок в нашу страну, вендоры электроники из недружественных стран все еще мешают российским конкурентам/ Максим Стулов / Ведомости

Из списка параллельного импорта могут исключить продукцию американской HP и японской Fujitsu. Об этом консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др.) попросил Минпромторг. Это следует из письма, которое ассоциация направила 25 июня на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака (есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением инициативы).

Представитель Минпромторга подтвердил получение письма, пояснив, что «оно будет рассмотрено в установленном порядке». Он также отметил, что Минпромторг на постоянной основе собирает от отраслевых объединений предложения по корректировке перечня параллельного импорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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