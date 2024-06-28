Бизнес попросил исключить технику HP и Fujitsu из параллельного импорта

Бизнес попросил исключить технику HP и Fujitsu из параллельного импортаРечь идет только о тех позициях, по которым уже есть российские аналоги
Из списка параллельного импорта могут исключить продукцию американской HP и японской Fujitsu. Об этом консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ, объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др.) попросил Минпромторг. Это следует из письма, которое ассоциация направила 25 июня на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака (есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением инициативы).
Представитель Минпромторга подтвердил получение письма, пояснив, что «оно будет рассмотрено в установленном порядке». Он также отметил, что Минпромторг на постоянной основе собирает от отраслевых объединений предложения по корректировке перечня параллельного импорта.