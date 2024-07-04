Спрос на ноутбуки за полгода в России вырос на треть

Спрос на ноутбуки за полгода в России вырос на третьДоля отечественных брендов в сегменте достигла 13%
Продажи ноутбуков в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 30% в денежном выражении и на 14% в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали в «М.видео-Эльдорадо». Всего за шесть месяцев россияне приобрели 1,4 млн ноутбуков на общую сумму 94 млрд руб.
По данным ритейлера, самыми популярными брендами стали Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple. «А наиболее популярной диагональю у потребителей стала 16 дюймов, – отметил представитель компании. – На 2-м месте – ноуты от 15 до 16 дюймов, на третьем – модели от 13,5 до 15,3 дюйма».
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