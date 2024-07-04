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Спрос на ноутбуки за полгода в России вырос на треть

Доля отечественных брендов в сегменте достигла 13%
Кристина Холупова
Российские ноутбуки, по оценке экспертов, вытесняют импорт прежде всего из бюджетного сегмента/ Максим Стулов / Ведомости

Продажи ноутбуков в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 30% в денежном выражении и на 14% в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали в «М.видео-Эльдорадо». Всего за шесть месяцев россияне приобрели 1,4 млн ноутбуков на общую сумму 94 млрд руб.

По данным ритейлера, самыми популярными брендами стали Asus, Huawei, MSI, Lenovo, Honor и Apple. «А наиболее популярной диагональю у потребителей стала 16 дюймов, – отметил представитель компании. – На 2-м месте – ноуты от 15 до 16 дюймов, на третьем – модели от 13,5 до 15,3 дюйма».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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