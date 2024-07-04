Спрос на ноутбуки за полгода в России вырос на треть

Продажи ноутбуков в России в первом полугодии 2024 г. выросли на 30% в денежном выражении и на 14% в штучном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, посчитали в «М.видео-Эльдорадо». Всего за шесть месяцев россияне приобрели 1,4 млн ноутбуков на общую сумму 94 млрд руб.