Бывший российский продавец Apple отсудил 1,6 млрд рублей у страховщика

Бывший российский продавец Apple отсудил 1,6 млрд рублей у страховщикаСуд признал пожар на складе в Подмосковье страховым случаем
Компания Restore:, бывший официальный дистрибутор продукции Apple в России, выиграла суд против страховой компании «Энергогарант». Арбитражный суд Москвы удовлетворил групповой иск четырех юрлиц, связанных с кипрской Restore Retail Group Limited, которой через российские юрлица принадлежат сети магазинов Restore: и Galaxystore, о признании страховым случаем пожара, произошедшего в мае 2022 г. Суд постановил взыскать с «Энергогаранта» в пользу трех истцов 1,6 млрд руб., следует из решения в картотеке арбитражных дел.
В пользу ООО «Рестор» суд постановил взыскать 1,56 млрд руб. и 16,4 млн руб. в качестве процентов. Также со страховой в пользу компаний «Инвентив ДЛМ» (системный интегратор) и «Премиальные сети» (специализируется на технике Xiaomi) взыскано 25 млн и 29 млн руб. соответственно. Требования ООО «Носимо» (владеет сетью Galaxystore, торгующей продукцией Samsung), составлявшие 293 млн руб., отклонены в полном объеме, указано в материалах суда.