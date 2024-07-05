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Бывший российский продавец Apple отсудил 1,6 млрд рублей у страховщика

Суд признал пожар на складе в Подмосковье страховым случаем
Мария Арялина
Очаг пожара находился в помещении с электроникой, которое было в центре склада, а в качестве причин возгорания назывались аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем/ МЧС России

Компания Restore:, бывший официальный дистрибутор продукции Apple в России, выиграла суд против страховой компании «Энергогарант». Арбитражный суд Москвы удовлетворил групповой иск четырех юрлиц, связанных с кипрской Restore Retail Group Limited, которой через российские юрлица принадлежат сети магазинов Restore: и Galaxystore, о признании страховым случаем пожара, произошедшего в мае 2022 г. Суд постановил взыскать с «Энергогаранта» в пользу трех истцов 1,6 млрд руб., следует из решения в картотеке арбитражных дел.

В пользу ООО «Рестор» суд постановил взыскать 1,56 млрд руб. и 16,4 млн руб. в качестве процентов. Также со страховой в пользу компаний «Инвентив ДЛМ» (системный интегратор) и «Премиальные сети» (специализируется на технике Xiaomi) взыскано 25 млн и 29 млн руб. соответственно. Требования ООО «Носимо» (владеет сетью Galaxystore, торгующей продукцией Samsung), составлявшие 293 млн руб., отклонены в полном объеме, указано в материалах суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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