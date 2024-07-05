Бывший российский продавец Apple отсудил 1,6 млрд рублей у страховщика

Компания Restore:, бывший официальный дистрибутор продукции Apple в России, выиграла суд против страховой компании «Энергогарант». Арбитражный суд Москвы удовлетворил групповой иск четырех юрлиц, связанных с кипрской Restore Retail Group Limited, которой через российские юрлица принадлежат сети магазинов Restore: и Galaxystore, о признании страховым случаем пожара, произошедшего в мае 2022 г. Суд постановил взыскать с «Энергогаранта» в пользу трех истцов 1,6 млрд руб., следует из решения в картотеке арбитражных дел.