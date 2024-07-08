В России выросли продажи отечественных мониторов

Доля отечественных мониторов на рынке в первые три месяца 2024 г. достигла 10%, подсчитали аналитики дистрибутора электроники OCS. Два года назад этот показатель не превышал 1%, уточнил представитель компании. Самыми заметными отечественными производителями мониторов на рынке стали «Бештау», «Гравитон», Aquarius, Delta Computers и LightCom, уточнил он.