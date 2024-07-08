В России выросли продажи отечественных мониторов

В России выросли продажи отечественных мониторовНо лидером в этом сегменте все еще остается тайваньская Acer
Доля отечественных мониторов на рынке в первые три месяца 2024 г. достигла 10%, подсчитали аналитики дистрибутора электроники OCS. Два года назад этот показатель не превышал 1%, уточнил представитель компании. Самыми заметными отечественными производителями мониторов на рынке стали «Бештау», «Гравитон», Aquarius, Delta Computers и LightCom, уточнил он.
«Российские устройства стали чаще выбирать корпоративные заказчики: наибольший интерес в I квартале текущего года проявили крупные компании из энергетики, нефтегазового сектора, строительства и ЖКХ, а также финансовые организации», – отметил директор департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов.
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