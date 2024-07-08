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В России выросли продажи отечественных мониторов

Но лидером в этом сегменте все еще остается тайваньская Acer
Кристина Холупова
В России начали активно менять мониторы, купленные до 2022 г., на новые устройства с большей диагональю/ Андрей Гордеев / Ведомости

Доля отечественных мониторов на рынке в первые три месяца 2024 г. достигла 10%, подсчитали аналитики дистрибутора электроники OCS. Два года назад этот показатель не превышал 1%, уточнил представитель компании. Самыми заметными отечественными производителями мониторов на рынке стали «Бештау», «Гравитон», Aquarius, Delta Computers и LightCom, уточнил он.

«Российские устройства стали чаще выбирать корпоративные заказчики: наибольший интерес в I квартале текущего года проявили крупные компании из энергетики, нефтегазового сектора, строительства и ЖКХ, а также финансовые организации», – отметил директор департамента персональных систем OCS Distribution Александр Логинов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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