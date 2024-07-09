На маркетплейсах вырос спрос на устройства для тапания хомяка

На маркетплейсах вырос спрос на устройства для тапания хомякаДля быстрой прокачки используют перкуссионные массажеры
На фоне популярности криптовалютного кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров. Такие устройства впервые появились в продаже на онлайн-площадках в марте 2024 г. На Wildbberries спрос на массажеры в июне по сравнению с маем вырос почти втрое, на 179%, рассказал представитель маркетплейса. Базово такие массажеры позволяют разминать мышцы, однако в карточках товаров на Wildbberries указано, что устройства подходят для «быстрой прокачки Hamster Kombat». Массажеры могут быстро кликать на изображение хомяка вместо пользователя, следует из описания товаров Wildbberries.
Hamster Kombat – мини-приложение в мессенджере Telegram, вышедшее 26 марта 2024 г. Суть игры заключаются в том, что пользователи должны очень быстро нажимать пальцем – «тапать» – на изображение хомяка, и за каждый клик пользователю начисляется внутриигровая валюта.