На маркетплейсах вырос спрос на устройства для тапания хомяка

На фоне популярности криптовалютного кликера Hamster Kombat на российских маркетплейсах выросли продажи перкуссионных массажеров. Такие устройства впервые появились в продаже на онлайн-площадках в марте 2024 г. На Wildbberries спрос на массажеры в июне по сравнению с маем вырос почти втрое, на 179%, рассказал представитель маркетплейса. Базово такие массажеры позволяют разминать мышцы, однако в карточках товаров на Wildbberries указано, что устройства подходят для «быстрой прокачки Hamster Kombat». Массажеры могут быстро кликать на изображение хомяка вместо пользователя, следует из описания товаров Wildbberries.