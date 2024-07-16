При пополнении баланса мобильных номеров за наличные начнут требовать паспорт

Соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии, т. е. до 4 августа, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству. О том, что сейчас эти поправки обсуждаются, знают и источники в двух операторах большой четверки.