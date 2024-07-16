При пополнении баланса мобильных номеров за наличные начнут требовать паспорт

При пополнении баланса мобильных номеров за наличные начнут требовать паспортГосударство резко ужесточает правила продажи сим-карт и оплаты сотовой связи
Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту – только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). При несоблюдении этих требований продавец может быть оштрафован на сумму до 10 000 руб. за каждую сим-карту, проданную с нарушениями.
Соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии, т. е. до 4 августа, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству. О том, что сейчас эти поправки обсуждаются, знают и источники в двух операторах большой четверки.
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