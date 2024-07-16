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При пополнении баланса мобильных номеров за наличные начнут требовать паспорт

Государство резко ужесточает правила продажи сим-карт и оплаты сотовой связи
Екатерина Кинякина
Мария Арялина
Доля наличного пополнения мобильных балансов – 5–6%, в основном так платят гастарбайтеры/ Дмитрий Макеев / РИА Новости

Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту – только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). При несоблюдении этих требований продавец может быть оштрафован на сумму до 10 000 руб. за каждую сим-карту, проданную с нарушениями.

Соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии, т. е. до 4 августа, рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству. О том, что сейчас эти поправки обсуждаются, знают и источники в двух операторах большой четверки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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