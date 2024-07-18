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«Глонасс» планирует включить гибридную связь с дронами в ЭПР

Это в перспективе позволит смягчить запреты на полеты гражданской беспилотной авиации
Анна Устинова
Пока для полетов гражданских дронов открыто всего 2% территории России/ Сергей Мамонтов / РИА Новости

Оператор государственной информсистемы (ГИС) «ЭРА-Глонасс» АО «Глонасс» предложил запустить новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) по гибридной связи для гражданской беспилотной авиации в Сахалинской и Калужской областях. Об этом «Ведомостям» на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» на Сахалине рассказал генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич. Он рассчитывает, что ЭПР станет частью нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), действующего с этого года.

Запуск ЭПР по гибридной связи для дронов укладывается в концепцию «Бесшовное цифровое небо», говорит Райкевич. Он еще в начале июня рассказывал «Ведомостям», что сейчас беспилотники могут использовать несколько каналов связи: в зоне прямой радиовидимости на ограниченном расстоянии или по сотовой связи. «Дело в том, что 70% территории России не покрыто сотовой связью. Поэтому дополнительно нужна связность за счет спутниковых каналов, чтобы беспилотник мог лететь в любую точку страны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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