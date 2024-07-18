«Глонасс» планирует включить гибридную связь с дронами в ЭПР

«Глонасс» планирует включить гибридную связь с дронами в ЭПРЭто в перспективе позволит смягчить запреты на полеты гражданской беспилотной авиации
Оператор государственной информсистемы (ГИС) «ЭРА-Глонасс» АО «Глонасс» предложил запустить новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) по гибридной связи для гражданской беспилотной авиации в Сахалинской и Калужской областях. Об этом «Ведомостям» на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» на Сахалине рассказал генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич. Он рассчитывает, что ЭПР станет частью нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), действующего с этого года.
Запуск ЭПР по гибридной связи для дронов укладывается в концепцию «Бесшовное цифровое небо», говорит Райкевич. Он еще в начале июня рассказывал «Ведомостям», что сейчас беспилотники могут использовать несколько каналов связи: в зоне прямой радиовидимости на ограниченном расстоянии или по сотовой связи. «Дело в том, что 70% территории России не покрыто сотовой связью. Поэтому дополнительно нужна связность за счет спутниковых каналов, чтобы беспилотник мог лететь в любую точку страны».