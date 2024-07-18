«Глонасс» планирует включить гибридную связь с дронами в ЭПР

Запуск ЭПР по гибридной связи для дронов укладывается в концепцию «Бесшовное цифровое небо», говорит Райкевич. Он еще в начале июня рассказывал «Ведомостям», что сейчас беспилотники могут использовать несколько каналов связи: в зоне прямой радиовидимости на ограниченном расстоянии или по сотовой связи. «Дело в том, что 70% территории России не покрыто сотовой связью. Поэтому дополнительно нужна связность за счет спутниковых каналов, чтобы беспилотник мог лететь в любую точку страны».