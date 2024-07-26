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Рынок игр восстановился и достиг показателей до 2022 года

Российские геймеры за три месяца потратили 54 млрд рублей, но им не хватает больших релизов
Мария Арялина
Летом рынок игр замирает, потому что геймеры разъезжаются по курортам и дачам, отмечают эксперты/ Максим Стулов / Ведомости

Российские геймеры во II квартале 2024 г. потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры на ПК и приставках, рассказала «Ведомостям» исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмма Юсова. Такие данные были получены школой в результате опроса 1000 российских геймеров.

Геймерами в исследовании считались те, кто ответил, что играет в видеоигры более пяти часов в неделю. Таких, по данным компании, в России около 25 млн человек. Покупки совершили почти 60% геймеров в сравнении с 56% в I квартале 2024 г., а наибольшим спросом у них пользовались игры Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC для Elden Ring), Hades 2 и Stellar Blade.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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