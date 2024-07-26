Рынок игр восстановился и достиг показателей до 2022 года

Геймерами в исследовании считались те, кто ответил, что играет в видеоигры более пяти часов в неделю. Таких, по данным компании, в России около 25 млн человек. Покупки совершили почти 60% геймеров в сравнении с 56% в I квартале 2024 г., а наибольшим спросом у них пользовались игры Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC для Elden Ring), Hades 2 и Stellar Blade.