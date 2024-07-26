Рынок игр восстановился и достиг показателей до 2022 года

Рынок игр восстановился и достиг показателей до 2022 годаРоссийские геймеры за три месяца потратили 54 млрд рублей, но им не хватает больших релизов
Российские геймеры во II квартале 2024 г. потратили 54,5 млрд руб. на видеоигры на ПК и приставках, рассказала «Ведомостям» исполнительный директор онлайн-школы геймдева XYZ School (часть Ultimate Education) Эмма Юсова. Такие данные были получены школой в результате опроса 1000 российских геймеров.
Геймерами в исследовании считались те, кто ответил, что играет в видеоигры более пяти часов в неделю. Таких, по данным компании, в России около 25 млн человек. Покупки совершили почти 60% геймеров в сравнении с 56% в I квартале 2024 г., а наибольшим спросом у них пользовались игры Elden Ring: Shadow of the Erdtree (DLC для Elden Ring), Hades 2 и Stellar Blade.
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