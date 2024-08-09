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Сегмент мобильных игр в России вошел в стагнацию

Сильнее всего упало число загрузок геолокационных игр и казино – на 62 и 43%
Мария Арялина
Одной из ключевых проблем игрового бизнеса участники рынка называют сложности с проведением платежей/ Андрей Гордеев / Ведомости

Российский рынок мобильных игр в первом полугодии 2024 г. снизился на 2,3% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 1,183 млрд загрузок из App Store и Google Play. При этом на Google Play приходится 88% всех загрузок, следует из статистики международной исследовательской компании Data.ai (ранее App Annie).

«Во многих категориях игр, в частности с долгим жизненным циклом игрока – стратегиях, онлайн-играх и др., – монетизируются не только игроки, скачавшие впервые, но и те, кто скачал ранее и продолжает играть. И по мере роста проекта количество новых первых скачиваний сокращается, это нормально», – поясняет представитель Data.ai. Количество загрузок геолокационных игр и казино снизилось на 62% до 323 000 и на 43% до 9,5 млн соответственно. Единственные категории игр, которые выросли по загрузкам за этот период, – головоломки и RPG (компьютерные ролевые игры) – на 6,6% до 255 млн скачиваний и на 3% до 36,4 млн соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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