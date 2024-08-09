Сегмент мобильных игр в России вошел в стагнацию

«Во многих категориях игр, в частности с долгим жизненным циклом игрока – стратегиях, онлайн-играх и др., – монетизируются не только игроки, скачавшие впервые, но и те, кто скачал ранее и продолжает играть. И по мере роста проекта количество новых первых скачиваний сокращается, это нормально», – поясняет представитель Data.ai. Количество загрузок геолокационных игр и казино снизилось на 62% до 323 000 и на 43% до 9,5 млн соответственно. Единственные категории игр, которые выросли по загрузкам за этот период, – головоломки и RPG (компьютерные ролевые игры) – на 6,6% до 255 млн скачиваний и на 3% до 36,4 млн соответственно.