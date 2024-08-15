«Ростелеком» приобрел столичный дата-центр на 4800 стойко-мест

«Ростелеком» приобрел столичный дата-центр на 4800 стойко-местСтоимость приобретения объекта на сайте продавца указана в размере 21,5 млрд рублей
«Ростелеком» купил дата-центр «Медведково» у комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» под управлением ООО «УК «А класс капитал», сообщил 14 августа на телеконференции для инвесторов президент телекоммуникационной компании Михаил Осеевский. «Сделка закрыта. Сейчас мы завершаем все юридические процедуры и в ближайшее время начнем эксплуатацию», – заявил он. Приобретение, по словам Осеевского, является частью стратегии кластера центров обработки данных (ЦОД) по развитию сети.
На сайте «Рентал ПРО» стоимость приобретения объекта указана в размере 21,5 млрд руб. Сам Осеевский не уточнил, во сколько покупка обошлась «Ростелекому».
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