«Ростелеком» приобрел столичный дата-центр на 4800 стойко-мест

«Ростелеком» купил дата-центр «Медведково» у комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» под управлением ООО «УК «А класс капитал», сообщил 14 августа на телеконференции для инвесторов президент телекоммуникационной компании Михаил Осеевский. «Сделка закрыта. Сейчас мы завершаем все юридические процедуры и в ближайшее время начнем эксплуатацию», – заявил он. Приобретение, по словам Осеевского, является частью стратегии кластера центров обработки данных (ЦОД) по развитию сети.