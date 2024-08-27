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Владислав Бакальчук пожаловался Павлу Дурову в парижский СИЗО

Он попросил не передавать Telegram-каналы Wildberries в ООО «РВБ»
Лиана Липанова
Личные соцсети Владислава Бакальчука

Юридическое агентство IQ Technology, представляющее интересы совладельца Wildberries Владислава Бакальчука (у него 1% ООО «Вайлдберриз», 99% – у его жены Татьяны), 26 августа обратилось к Telegram с требованием не передавать права администрирования публичных каналов маркетплейса ООО «РВБ». Копии двух писем с такими требованиями есть в распоряжении «Ведомостей». Их подлинность подтвердили Бакальчук и совладелец и управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.

РВБ – объединенная компания Wildberries (владеет 65%) и структур группы Russ (35%). РВБ создано в июле, но Бакальчук оспаривает законность передачи бизнеса семейной компании в это СП. В частности, он заявлял о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» и говорил о рейдерском захвате. Татьяна опровергала сообщения о рейдерстве и поясняла, что находится в стадии развода с мужем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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