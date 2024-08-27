Владислав Бакальчук пожаловался Павлу Дурову в парижский СИЗО

Владислав Бакальчук пожаловался Павлу Дурову в парижский СИЗООн попросил не передавать Telegram-каналы Wildberries в ООО «РВБ»
Юридическое агентство IQ Technology, представляющее интересы совладельца Wildberries Владислава Бакальчука (у него 1% ООО «Вайлдберриз», 99% – у его жены Татьяны), 26 августа обратилось к Telegram с требованием не передавать права администрирования публичных каналов маркетплейса ООО «РВБ». Копии двух писем с такими требованиями есть в распоряжении «Ведомостей». Их подлинность подтвердили Бакальчук и совладелец и управляющий партнер IQ Technology Александр Логунов.
РВБ – объединенная компания Wildberries (владеет 65%) и структур группы Russ (35%). РВБ создано в июле, но Бакальчук оспаривает законность передачи бизнеса семейной компании в это СП. В частности, он заявлял о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» и говорил о рейдерском захвате. Татьяна опровергала сообщения о рейдерстве и поясняла, что находится в стадии развода с мужем.