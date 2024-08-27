Владислав Бакальчук пожаловался Павлу Дурову в парижский СИЗО

РВБ – объединенная компания Wildberries (владеет 65%) и структур группы Russ (35%). РВБ создано в июле, но Бакальчук оспаривает законность передачи бизнеса семейной компании в это СП. В частности, он заявлял о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» и говорил о рейдерском захвате. Татьяна опровергала сообщения о рейдерстве и поясняла, что находится в стадии развода с мужем.