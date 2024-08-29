Российские беспилотники могут начать производить в дружественных странах

В дружественных странах могут появиться площадки для производства российских беспилотников. Росавиация предложила Минтрансу добавить такой пункт в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Письмо направлено по результатам совещания по вопросу развития беспилотной отрасли, состоявшегося 22 августа у замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. «Ведомости» ознакомились с письмом Росавиации, его подлинность подтвердили два источника в компаниях – разработчиках БАС.