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Российские беспилотники могут начать производить в дружественных странах

Самыми востребованными могли бы стать фабрики агродронов в странах Африки и Южной Америки
Анна Устинова
На экспорт в 2018–2022 гг. из России было поставлено БПЛА на 600 млн руб./ Андрей Гордеев / Ведомости

В дружественных странах могут появиться площадки для производства российских беспилотников. Росавиация предложила Минтрансу добавить такой пункт в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Письмо направлено по результатам совещания по вопросу развития беспилотной отрасли, состоявшегося 22 августа у замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. «Ведомости» ознакомились с письмом Росавиации, его подлинность подтвердили два источника в компаниях – разработчиках БАС.

Также Росавиация предлагает предусмотреть в нацпроекте поддержку российских производителей БАС по выходу на рынки стран Азии, Африки, Латинской Америки и формирование площадок для взаимодействия участников отрасли из стран БРИКС, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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