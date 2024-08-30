Рынок решений для безопасной разработки софта может вырасти в 6 раз за 4 года

Рынок решений для безопасной разработки софта может вырасти в 6 раз за 4 годаВ наиболее оптимистичном сценарии его объем достигнет 56 млрд рублей
Объем российского рынка решений для безопасной разработки софта вырастет к 2027 г. до 17,75 млрд руб. Это наиболее консервативная оценка, которая приводится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились «Ведомости». По мнению экспертов ЦСР, самый скромный сценарий развития российского рынка безопасной разработки ПО предусматривает рост его объема к 2027 г. относительно уровня 2023 г. почти в 2 раза, а наиболее оптимистичный – в 6 раз до 56 млрд руб. В 2022 г. рынок составлял около 8,25 млрд руб., а в 2023 г. превысил 9,5 млрд руб.
К инструментам безопасной разработки ПО относятся средства статического анализа кода, динамического анализа, средства анализа внешних библиотек и зависимостей и ряд других решений, объяснил представитель ЦСР. В России разработкой таких продуктов занимаются, например, Positive Technologies, Swordfish Security, «Инфосистемы джет». «Ведомости» направили запросы в эти компании.