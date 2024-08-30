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Рынок решений для безопасной разработки софта может вырасти в 6 раз за 4 года

В наиболее оптимистичном сценарии его объем достигнет 56 млрд рублей
Екатерина Кинякина
Freepik

Объем российского рынка решений для безопасной разработки софта вырастет к 2027 г. до 17,75 млрд руб. Это наиболее консервативная оценка, которая приводится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились «Ведомости». По мнению экспертов ЦСР, самый скромный сценарий развития российского рынка безопасной разработки ПО предусматривает рост его объема к 2027 г. относительно уровня 2023 г. почти в 2 раза, а наиболее оптимистичный – в 6 раз до 56 млрд руб. В 2022 г. рынок составлял около 8,25 млрд руб., а в 2023 г. превысил 9,5 млрд руб.

К инструментам безопасной разработки ПО относятся средства статического анализа кода, динамического анализа, средства анализа внешних библиотек и зависимостей и ряд других решений, объяснил представитель ЦСР. В России разработкой таких продуктов занимаются, например, Positive Technologies, Swordfish Security, «Инфосистемы джет». «Ведомости» направили запросы в эти компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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