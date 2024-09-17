Катастрофы не будет

Авария произошла по причине, которая не лежала на поверхности: глобальное потепление привело к аномальному таянию грунтов вечной мерзлоты – опоры, на которых стояла платформа с резервуаром топлива, просели, цистерна треснула. Катастрофы можно было избежать, если бы на объекте использовалось программное обеспечение (ПО), которое рассчитывает риск возникновения техногенного события в емкостях, утверждает сооснователь и операционный директор Simple Company Олег Немченко. Компания создает ПО для промышленной безопасности.