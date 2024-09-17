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Катастрофы не будет

Специалисты по промышленной безопасности заработали на импортозамещении, предложив рынку софт для предотвращения аварий на предприятиях
Мария Шакирова
Любовь Михедова
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости

В мае 2020 г. масштабный разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу компаний «Норникель»), привел к экологической катастрофе: в близлежащие реки утекло более 20 000 т нефтепродукта, а общая площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб., а суд обязал НТЭК выплатить 146 млрд руб., что стало рекордной компенсацией за вред, причиненный природе.

Авария произошла по причине, которая не лежала на поверхности: глобальное потепление привело к аномальному таянию грунтов вечной мерзлоты – опоры, на которых стояла платформа с резервуаром топлива, просели, цистерна треснула. Катастрофы можно было избежать, если бы на объекте использовалось программное обеспечение (ПО), которое рассчитывает риск возникновения техногенного события в емкостях, утверждает сооснователь и операционный директор Simple Company Олег Немченко. Компания создает ПО для промышленной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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