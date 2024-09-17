Катастрофы не будет

Катастрофы не будетСпециалисты по промышленной безопасности заработали на импортозамещении, предложив рынку софт для предотвращения аварий на предприятиях
В мае 2020 г. масштабный разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу компаний «Норникель»), привел к экологической катастрофе: в близлежащие реки утекло более 20 000 т нефтепродукта, а общая площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб., а суд обязал НТЭК выплатить 146 млрд руб., что стало рекордной компенсацией за вред, причиненный природе.
Авария произошла по причине, которая не лежала на поверхности: глобальное потепление привело к аномальному таянию грунтов вечной мерзлоты – опоры, на которых стояла платформа с резервуаром топлива, просели, цистерна треснула. Катастрофы можно было избежать, если бы на объекте использовалось программное обеспечение (ПО), которое рассчитывает риск возникновения техногенного события в емкостях, утверждает сооснователь и операционный директор Simple Company Олег Немченко. Компания создает ПО для промышленной безопасности.