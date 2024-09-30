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Минэк предлагает создать реестр сделанных с помощью ИИ открытий

Одной из его главных задач является указание правообладателя таких работ
Мария Арялина
Freepik

Для научных изобретений и произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), может быть создан отдельный реестр. Об этом говорится в проекте приказа Минэкономразвития. Такой реестр появится после 5 января 2025 г., уточнил представитель министерства. Ведомство предлагает создать реестр в рамках положений закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), действующего с 2020 г. Это должно позволить защитить права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые с применением технологии ИИ, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Создание такого реестра в том числе связано с увеличением количества запросов на апробацию технологий с ИИ, добавил он.

Результат интеллектуальной деятельности (РИД) – это юридический термин, обозначающий нематериальный коммерческий продукт, объясняет руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По сути, это любое творческое произведение, разработка и изобретение человека, уточняет руководитель проектов направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Афанасьев. По его словам, РИД в контексте ИИ упирается в два критерия – уникальность (новизна) и творческий (интеллектуальный) вклад человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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