Минэк предлагает создать реестр сделанных с помощью ИИ открытий

Для научных изобретений и произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), может быть создан отдельный реестр. Об этом говорится в проекте приказа Минэкономразвития. Такой реестр появится после 5 января 2025 г., уточнил представитель министерства. Ведомство предлагает создать реестр в рамках положений закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), действующего с 2020 г. Это должно позволить защитить права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые с применением технологии ИИ, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Создание такого реестра в том числе связано с увеличением количества запросов на апробацию технологий с ИИ, добавил он.