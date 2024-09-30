Минэк предлагает создать реестр сделанных с помощью ИИ открытий

Минэк предлагает создать реестр сделанных с помощью ИИ открытийОдной из его главных задач является указание правообладателя таких работ
Для научных изобретений и произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), может быть создан отдельный реестр. Об этом говорится в проекте приказа Минэкономразвития. Такой реестр появится после 5 января 2025 г., уточнил представитель министерства. Ведомство предлагает создать реестр в рамках положений закона об экспериментальных правовых режимах (ЭПР), действующего с 2020 г. Это должно позволить защитить права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые с применением технологии ИИ, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Создание такого реестра в том числе связано с увеличением количества запросов на апробацию технологий с ИИ, добавил он.
Результат интеллектуальной деятельности (РИД) – это юридический термин, обозначающий нематериальный коммерческий продукт, объясняет руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. По сути, это любое творческое произведение, разработка и изобретение человека, уточняет руководитель проектов направления правовых исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Афанасьев. По его словам, РИД в контексте ИИ упирается в два критерия – уникальность (новизна) и творческий (интеллектуальный) вклад человека.