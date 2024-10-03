Некоторые компании не перешли на отечественные системы управления предприятиями

На иностранном софте реализуется более 98% проектов металлургии, ТЭКа и химии, говорится в исследовании «Северстали», проведенном среди крупных компаний из этих отраслей (есть у «Ведомостей»). Около 80% проектов респонденты по-прежнему реализуют на IT-решениях немецкой Siemens, а оставшиеся 18% приходятся на другие зарубежные продукты.