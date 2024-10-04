Завод «Ангстрем» планирует начать выпуск чипов для потребительской электроники

Российское микроэлектронное предприятие «Ангстрем» рассчитывает в ближайшие годы запустить массовое производство отечественных чипов в пластиковых корпусах для потребительского сегмента. Об этом на форуме «Микроэлектроника 2024» в конце сентября рассказала руководитель группы продвижения новых изделий «Ангстрема» Инесса Фролова. К 2030 г. компания надеется выйти на мощность 50 млн изделий в год и нарастить выручку до 5 млрд руб., добавила она. Но размерность микросхем, которые планирует производить предприятие, Фролова не уточнила.