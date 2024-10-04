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Завод «Ангстрем» планирует начать выпуск чипов для потребительской электроники

К 2030 году компания надеется выйти на мощность 50 млн изделий в год и нарастить выручку до 5 млрд рублей
Кристина Холупова
Развитию новых технологий на «Ангстреме» могут мешать финансовые сложности компании/ Дмитрий Астахов / РИА Новости

Российское микроэлектронное предприятие «Ангстрем» рассчитывает в ближайшие годы запустить массовое производство отечественных чипов в пластиковых корпусах для потребительского сегмента. Об этом на форуме «Микроэлектроника 2024» в конце сентября рассказала руководитель группы продвижения новых изделий «Ангстрема» Инесса Фролова. К 2030 г. компания надеется выйти на мощность 50 млн изделий в год и нарастить выручку до 5 млрд руб., добавила она. Но размерность микросхем, которые планирует производить предприятие, Фролова не уточнила.

Как правило, микросхемы в пластиковых корпусах применяют в устройствах гражданского назначения. Чипы в металлокерамике чаще выбирает ВПК, так как они более прочные и долговечные, устойчивые к воздействию повышенных температур. При этом изделия в пластиковых корпусах дешевле. Такие микросхемы используются, например, в автоэлектронике, светотехнике, медтехнике и т. д., уточнила Фролова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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