Национальный центр онкологии начнет внедрять ИИ для ранней диагностики рака

Научно-исследовательские работы станут первым этапом программы по разработке предиктивных моделей на основе ИИ для раннего выявления онкологических заболеваний по медицинским и социально-демографическим данным. По результатам второй должно быть разработано техзадание на библиотеку алгоритмически-программных модулей для разработки ПО, оценивающего риски рецидива онкологических заболеваний. Должны быть также разработаны требования к способам хранения и передачи данных.