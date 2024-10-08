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Национальный центр онкологии начнет внедрять ИИ для ранней диагностики рака

Это должно повысить точность выявления подобных заболеваний и рецидивов
Кристина Холупова
В России уже есть собственные медицинские разработки, использующие возможности нейросетей, говорят эксперты/ Валерий Шарифулин / ТАСС

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина планирует внедрять искусственный интеллект для ранней диагностики онкологии и оценки риска рецидивов. В конце сентября центр разместил две закупки в общей сложности на 14 млн руб. на проведение подготовительных исследований существующих решений в этой области.

Научно-исследовательские работы станут первым этапом программы по разработке предиктивных моделей на основе ИИ для раннего выявления онкологических заболеваний по медицинским и социально-демографическим данным. По результатам второй должно быть разработано техзадание на библиотеку алгоритмически-программных модулей для разработки ПО, оценивающего риски рецидива онкологических заболеваний. Должны быть также разработаны требования к способам хранения и передачи данных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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