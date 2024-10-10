Совместимость промышленного софта с российскими ОС отложат на год

Минцифры готовит отсрочку по требованию обязательной совместимости с двумя отечественными операционными системами (ОС) для промышленного программного обеспечения (ПО) из реестра российского софта. Изначально планировалось, что для всех продуктов из реестра обязательное требование о совместимости с российскими ОС будет единым и вступит в силу с 2024 г. Такая норма была прописана в проекте приказа Минцифры, появившемся в августе 2023 г., но в силу он так и не вступил. Теперь же Минцифры переносит срок исполнения этого требования на III квартал 2025 г., а для «тяжелого» софта – на 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в IT-компаниях, знакомых с планами ведомства. По их словам, соответствующий проект приказа должен быть опубликован до конца года.