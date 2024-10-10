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Совместимость промышленного софта с российскими ОС отложат на год

Сейчас только половина инженерных программных продуктов поддерживает отечественные операционные системы
Анна Устинова
В реестре российского софта уже около 900 программных продуктов из категории «Промышленное ПО»/ Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры готовит отсрочку по требованию обязательной совместимости с двумя отечественными операционными системами (ОС) для промышленного программного обеспечения (ПО) из реестра российского софта. Изначально планировалось, что для всех продуктов из реестра обязательное требование о совместимости с российскими ОС будет единым и вступит в силу с 2024 г. Такая норма была прописана в проекте приказа Минцифры, появившемся в августе 2023 г., но в силу он так и не вступил. Теперь же Минцифры переносит срок исполнения этого требования на III квартал 2025 г., а для «тяжелого» софта – на 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в IT-компаниях, знакомых с планами ведомства. По их словам, соответствующий проект приказа должен быть опубликован до конца года.

Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям», что «по отдельным классам ПО» будет действовать отсрочка «в зависимости от степени готовности продуктов», но сроки и классы ПО он не уточнил. По словам собеседника, обязательные требования для всех остальных программных продуктов из реестра российского ПО по совместимости с двумя любыми российскими ОС вступят в силу не ранее III квартала 2025 г. Соответствующие изменения ведомство планирует внести до конца года, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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