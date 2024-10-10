Совместимость промышленного софта с российскими ОС отложат на год

Совместимость промышленного софта с российскими ОС отложат на годСейчас только половина инженерных программных продуктов поддерживает отечественные операционные системы
Минцифры готовит отсрочку по требованию обязательной совместимости с двумя отечественными операционными системами (ОС) для промышленного программного обеспечения (ПО) из реестра российского софта. Изначально планировалось, что для всех продуктов из реестра обязательное требование о совместимости с российскими ОС будет единым и вступит в силу с 2024 г. Такая норма была прописана в проекте приказа Минцифры, появившемся в августе 2023 г., но в силу он так и не вступил. Теперь же Минцифры переносит срок исполнения этого требования на III квартал 2025 г., а для «тяжелого» софта – на 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказали три собеседника в IT-компаниях, знакомых с планами ведомства. По их словам, соответствующий проект приказа должен быть опубликован до конца года.
Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям», что «по отдельным классам ПО» будет действовать отсрочка «в зависимости от степени готовности продуктов», но сроки и классы ПО он не уточнил. По словам собеседника, обязательные требования для всех остальных программных продуктов из реестра российского ПО по совместимости с двумя любыми российскими ОС вступят в силу не ранее III квартала 2025 г. Соответствующие изменения ведомство планирует внести до конца года, добавил он.