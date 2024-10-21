Рост продаж фитнес-трекеров и умных часов замедлился

Рост продаж фитнес-трекеров и умных часов замедлилсяВсему виной остановившийся два года назад технический прогресс
Фитнес-браслеты и умные часы перестали пользоваться спросом у российских покупателей. Произошло это на фоне насыщения рынка и замедления технологических инноваций, рассказали «Ведомостям» представители ритейлеров и дистрибуторов. За девять месяцев 2024 г. штучные продажи носимых устройств выросли, но остались практически на уровне прошлого года, говорится в статистике «М.видео-Эльдорадо», МТС и «Марвел-дистрибуции».
На «Авито товарах» продажи смарт-часов в количественном выражении за первые девять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остались примерно на том же уровне, а продажи фитнес-браслетов даже снизились, соглашается руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.
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