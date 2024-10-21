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Рост продаж фитнес-трекеров и умных часов замедлился

Всему виной остановившийся два года назад технический прогресс
Анна Устинова
Кристина Холупова
Алексей Орлов / Ведомости

Фитнес-браслеты и умные часы перестали пользоваться спросом у российских покупателей. Произошло это на фоне насыщения рынка и замедления технологических инноваций, рассказали «Ведомостям» представители ритейлеров и дистрибуторов. За девять месяцев 2024 г. штучные продажи носимых устройств выросли, но остались практически на уровне прошлого года, говорится в статистике «М.видео-Эльдорадо», МТС и «Марвел-дистрибуции».

На «Авито товарах» продажи смарт-часов в количественном выражении за первые девять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остались примерно на том же уровне, а продажи фитнес-браслетов даже снизились, соглашается руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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