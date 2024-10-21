Рост продаж фитнес-трекеров и умных часов замедлился

На «Авито товарах» продажи смарт-часов в количественном выражении за первые девять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остались примерно на том же уровне, а продажи фитнес-браслетов даже снизились, соглашается руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.