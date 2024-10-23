В России появится аналог американского софта для выявления брака в электронике

В России появится аналог американского софта для выявления брака в электроникеТакие решения разрабатывают сразу две компании, софт должен быть готов к 2026 году
К 2026 г. в России должны появиться отечественные аналоги американского софта Cognex-ViDi и Visual Inspection AI, который используется для проверки качества микроэлектроники и позволяет снизить процент брака. Об этом рассказал представитель индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроника и микроэлектроника». Решения разрабатывают дочернее предприятие группы компаний «Элемент», компания «Дейтон», и АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс». Они разработали два решения для автоматизации, уточнил он.
ЦКБ «Дейтон», входящее в «Элемент» (см. врез), занимается разработкой системы автоматизированного оптического выявления дефектов изделий микроэлектроники, включающей создание управляемой робототехнической конструкции и ПО, подтвердил представитель головной компании: «Это новый продукт для отечественного рынка. Создание такого решения позволяет при увеличении объема выпускаемой продукции сократить время машинного обучения за счет совершенствования технологий выборки изделий с дефектами, повысить точность выявления качественных изделий по сравнению с визуальным контролем технолога и оптимизировать расходы на производство электронной компонентной базы».