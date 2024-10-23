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/ Технологии

В России появится аналог американского софта для выявления брака в электронике

Такие решения разрабатывают сразу две компании, софт должен быть готов к 2026 году
Кристина Холупова
Алексей Орлов / Ведомости

К 2026 г. в России должны появиться отечественные аналоги американского софта Cognex-ViDi и Visual Inspection AI, который используется для проверки качества микроэлектроники и позволяет снизить процент брака. Об этом рассказал представитель индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроника и микроэлектроника». Решения разрабатывают дочернее предприятие группы компаний «Элемент», компания «Дейтон», и АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс». Они разработали два решения для автоматизации, уточнил он.

ЦКБ «Дейтон», входящее в «Элемент» (см. врез), занимается разработкой системы автоматизированного оптического выявления дефектов изделий микроэлектроники, включающей создание управляемой робототехнической конструкции и ПО, подтвердил представитель головной компании: «Это новый продукт для отечественного рынка. Создание такого решения позволяет при увеличении объема выпускаемой продукции сократить время машинного обучения за счет совершенствования технологий выборки изделий с дефектами, повысить точность выявления качественных изделий по сравнению с визуальным контролем технолога и оптимизировать расходы на производство электронной компонентной базы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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