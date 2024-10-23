В России появится аналог американского софта для выявления брака в электронике

К 2026 г. в России должны появиться отечественные аналоги американского софта Cognex-ViDi и Visual Inspection AI, который используется для проверки качества микроэлектроники и позволяет снизить процент брака. Об этом рассказал представитель индустриального центра компетенций (ИЦК) «Электроника и микроэлектроника». Решения разрабатывают дочернее предприятие группы компаний «Элемент», компания «Дейтон», и АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс». Они разработали два решения для автоматизации, уточнил он.