Продажи умных колонок выросли на 49%Эксперты объясняют это многофункциональностью таких устройств
Продажи умных колонок в России за 9 месяцев 2024 г. выросли на 49% в денежном и на 41% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился представитель объединенного ритейлера «М.видео-Эльдорадо».
Всего россияне купили 3,3 млн умных колонок на общую сумму 27 млрд руб., рассказал он. Средняя цена за умную колонку в России составила 8100 руб. В топ брендов в денежном и штучном выражении вошли устройства компаний «Яндекс» и «Сбер». При этом на девайсы компании «Яндекс» приходится 90% рынка умных колонок в России, отмечают в «М.видео-Эльдорадо».
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