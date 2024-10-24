Продажи умных колонок выросли на 49%

Всего россияне купили 3,3 млн умных колонок на общую сумму 27 млрд руб., рассказал он. Средняя цена за умную колонку в России составила 8100 руб. В топ брендов в денежном и штучном выражении вошли устройства компаний «Яндекс» и «Сбер». При этом на девайсы компании «Яндекс» приходится 90% рынка умных колонок в России, отмечают в «М.видео-Эльдорадо».