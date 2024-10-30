Операторы связи, IT-компании и девелоперы подготовили стандарты умных домов

Публичное обсуждение стандартов продлится до декабря 2024 г., после чего их вынесут на согласование в технический комитет 194 «Кибер-физические системы» и передадут на утверждение в Росстандарт, уточнил генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин. Сами по себе стандарты носят рекомендательный характер, но при появлении ссылок на них в нормативно-правовых документах их исполнение становится обязательным, подчеркнул он.