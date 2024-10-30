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Операторы связи, IT-компании и девелоперы подготовили стандарты умных домов

К 2030 году потенциально объем рынка может вырасти до 202 млрд рублей
Анна Устинова
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Операторы связи «Ростелеком», «ЭР-телеком», МТС, застройщики «Эталон» и «Самолет», а также производители оборудования для умных домов SberDevices, «Яндекс», Ujin, Varton, «Лаборатория Касперского» и др. (все входят в АНО «Умный МКД») разработали национальные стандарты цифровизации недвижимости. Об этом рассказал «Ведомостям» один из участников разработки документов, руководитель направления «Цифровая недвижимость» МТС Кирилл Малышев. Стандарты позволят закладывать все необходимые коммуникации для умного дома на этапе строительства объектов и удешевить его дальнейшую цифровизацию, объяснил он.

Публичное обсуждение стандартов продлится до декабря 2024 г., после чего их вынесут на согласование в технический комитет 194 «Кибер-физические системы» и передадут на утверждение в Росстандарт, уточнил генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин. Сами по себе стандарты носят рекомендательный характер, но при появлении ссылок на них в нормативно-правовых документах их исполнение становится обязательным, подчеркнул он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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