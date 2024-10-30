Операторы связи, IT-компании и девелоперы подготовили стандарты умных домов

Операторы связи, IT-компании и девелоперы подготовили стандарты умных домовК 2030 году потенциально объем рынка может вырасти до 202 млрд рублей
Операторы связи «Ростелеком», «ЭР-телеком», МТС, застройщики «Эталон» и «Самолет», а также производители оборудования для умных домов SberDevices, «Яндекс», Ujin, Varton, «Лаборатория Касперского» и др. (все входят в АНО «Умный МКД») разработали национальные стандарты цифровизации недвижимости. Об этом рассказал «Ведомостям» один из участников разработки документов, руководитель направления «Цифровая недвижимость» МТС Кирилл Малышев. Стандарты позволят закладывать все необходимые коммуникации для умного дома на этапе строительства объектов и удешевить его дальнейшую цифровизацию, объяснил он.
Публичное обсуждение стандартов продлится до декабря 2024 г., после чего их вынесут на согласование в технический комитет 194 «Кибер-физические системы» и передадут на утверждение в Росстандарт, уточнил генеральный директор АНО «Умный МКД» Никита Уткин. Сами по себе стандарты носят рекомендательный характер, но при появлении ссылок на них в нормативно-правовых документах их исполнение становится обязательным, подчеркнул он.