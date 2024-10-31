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Онлайн-магазины и маркетплейсы попросили повысить лимиты для сервисов рассрочки

Сейчас они не обязаны передавать данные пользователя в бюро кредитных историй, но такое требование могут ввести
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация участников рынка электронной коммерции, Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ), Ассоциация представителей электронной торговли и Союз электронной торговли попросили власти доработать законопроект о регулировании работы сервисов рассрочки (BNPL-сервисы – buy now, pay later). Они направили коллективное письмо в Банк России, Госдуму, правительство РФ и государственно-правовое управление президента, рассказал «Ведомостям» представитель ФОСТ.

В указанном законопроекте предлагается обязать сервисы передавать данные пользователя в бюро кредитных историй (БКИ), если сумма неисполненных обязательств пользователя перед сервисом превысит 15 000 руб. Этот лимит не соответствует текущей рыночной практике и существенно ограничивает доступ пользователей к сервисам рассрочки для приобретения товаров и услуг, говорится в письме. Его авторы предлагают внедрить дифференцированный подход к определению лимитов в зависимости от категории товаров и услуг и увеличить лимит до 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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