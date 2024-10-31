Онлайн-магазины и маркетплейсы попросили повысить лимиты для сервисов рассрочки

Онлайн-магазины и маркетплейсы попросили повысить лимиты для сервисов рассрочкиСейчас они не обязаны передавать данные пользователя в бюро кредитных историй, но такое требование могут ввести
Ассоциация участников рынка электронной коммерции, Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ), Ассоциация представителей электронной торговли и Союз электронной торговли попросили власти доработать законопроект о регулировании работы сервисов рассрочки (BNPL-сервисы – buy now, pay later). Они направили коллективное письмо в Банк России, Госдуму, правительство РФ и государственно-правовое управление президента, рассказал «Ведомостям» представитель ФОСТ.
В указанном законопроекте предлагается обязать сервисы передавать данные пользователя в бюро кредитных историй (БКИ), если сумма неисполненных обязательств пользователя перед сервисом превысит 15 000 руб. Этот лимит не соответствует текущей рыночной практике и существенно ограничивает доступ пользователей к сервисам рассрочки для приобретения товаров и услуг, говорится в письме. Его авторы предлагают внедрить дифференцированный подход к определению лимитов в зависимости от категории товаров и услуг и увеличить лимит до 100 000 руб.