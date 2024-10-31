Онлайн-магазины и маркетплейсы попросили повысить лимиты для сервисов рассрочки

В указанном законопроекте предлагается обязать сервисы передавать данные пользователя в бюро кредитных историй (БКИ), если сумма неисполненных обязательств пользователя перед сервисом превысит 15 000 руб. Этот лимит не соответствует текущей рыночной практике и существенно ограничивает доступ пользователей к сервисам рассрочки для приобретения товаров и услуг, говорится в письме. Его авторы предлагают внедрить дифференцированный подход к определению лимитов в зависимости от категории товаров и услуг и увеличить лимит до 100 000 руб.