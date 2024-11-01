Цены на комплектующие для ПК обогнали инфляцию

Цены на комплектующие для ПК обогнали инфляциюПри этом продажи комплектующих в рознице выросли, несмотря на рост цен
Средняя стоимость комплектующих для сборки компьютера за 9 месяцев 2024 г. выросла на 10–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из агрегированных данных по российскому рынку, предоставленных IT-холдингом Fplus и аналитическим центром «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».
Сильнее всего подорожала оперативная память, средняя цена на которую за первые 9 месяцев 2024 г. в годовом выражении выросла на 22% до 4240 руб. Клавиатуры и мыши выросли в цене на 14,6% и 13% до 2160 и 1320 руб. соответственно. Средняя цена видеокарты составила 36 000 руб. (+11,6%), материнской платы – 10 700 руб. (+10%), говорится в статистике Fplus. Стоимость процессоров выросла на 8% до 15 600 руб.
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