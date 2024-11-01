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Цены на комплектующие для ПК обогнали инфляцию

При этом продажи комплектующих в рознице выросли, несмотря на рост цен
Анна Устинова
Евгений Леонов / ТАСС

Средняя стоимость комплектующих для сборки компьютера за 9 месяцев 2024 г. выросла на 10–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из агрегированных данных по российскому рынку, предоставленных IT-холдингом Fplus и аналитическим центром «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Сильнее всего подорожала оперативная память, средняя цена на которую за первые 9 месяцев 2024 г. в годовом выражении выросла на 22% до 4240 руб. Клавиатуры и мыши выросли в цене на 14,6% и 13% до 2160 и 1320 руб. соответственно. Средняя цена видеокарты составила 36 000 руб. (+11,6%), материнской платы – 10 700 руб. (+10%), говорится в статистике Fplus. Стоимость процессоров выросла на 8% до 15 600 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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