Продавцы и строители обзавелись электронными подписями

Электронную подпись (ЭП) в России чаще всего используют компании в сфере торговли и строительства. Об этом говорится в исследовании платформы IT-сервисов для бизнеса «Такском» (есть у «Ведомостей»). Согласно исследованию, ЭП в 2024 г. в сфере торговли в Москве используют более 330 000 компаний и ИП, в Екатеринбурге – более 143 000, в Санкт-Петербурге – более 118 000, в Казани – более 32 000, в Уфе – более 23 000. В строительной сфере ЭП используют более 105 000 компаний и ИП в Москве, более 43 000 – в Санкт-Петербурге, более 14 000 – в Екатеринбурге, более 12 000 – в Казани и более 8000 – в Уфе.