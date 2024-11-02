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Продавцы и строители обзавелись электронными подписями

Компании в этих сферах активнее всего используют их в документах
Лиана Липанова
ЭП позволяет заключить договор с оператором ОФД, чтобы данные о продажах с онлайн-кассы поступали в ФНС/ Freepik

Электронную подпись (ЭП) в России чаще всего используют компании в сфере торговли и строительства. Об этом говорится в исследовании платформы IT-сервисов для бизнеса «Такском» (есть у «Ведомостей»). Согласно исследованию, ЭП в 2024 г. в сфере торговли в Москве используют более 330 000 компаний и ИП, в Екатеринбурге – более 143 000, в Санкт-Петербурге – более 118 000, в Казани – более 32 000, в Уфе – более 23 000. В строительной сфере ЭП используют более 105 000 компаний и ИП в Москве, более 43 000 – в Санкт-Петербурге, более 14 000 – в Екатеринбурге, более 12 000 – в Казани и более 8000 – в Уфе.

В Москве использование ЭП в бизнесе популярнее, чем в других городах: более 30% компаний из торговой сферы, более 13% строительных компаний, более 6% компаний, которые занимаются операциями с недвижимостью, а также из сферы информации и связи – всего более 600 000 компаний и ИП из четырех сфер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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