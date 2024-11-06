Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Хакеры начали использовать вирусы – похитители данных еще и для майнинга

Новый многопрофильный троян, маскирующийся под бесплатный активатор софта, назвали SteelFox
Мария Арялина
Наталья Заруцкая
Перегрев компьютера может свидетельствовать о том, что в него проник троян, тайно майнящий криптовалюту/ Freepik

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян, который не только крадет данные пользователей, но и майнит криптовалюту на зараженных компьютерах. В компании его назвали SteelFox. С августа по конец октября 2024 г. специалисты «Лаборатории» зафиксировали более 11 000 атак, совершенных хакерами в разных странах с помощью этого софта. Больше всего таких атак (20%) пришлось на Бразилию, по 8% – на Китай и на Россию.

SteelFox распространяется под видом неофициального программного обеспечения (ПО), которое используется для бесплатной активации популярных программ, говорит представитель «Лаборатории Касперского». «Пользователь думает, что скачивает программу, которая позволит ему активировать лицензию для какой-либо легитимной программы, но на самом деле он устанавливает себе на устройство SteelFox», – поясняет руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов. В частности, речь идет о фальшивых активаторах для AutoCAD (система автоматизированного проектирования и черчения), Foxit PDF Editor (приложение для редактирования PDF-документов) и продуктов JetBrains (инструменты для разработки на популярных языках программирования). Троян распространяется на форумах, торрент-трекерах, на GitHub, пояснил представитель компании.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных