World of Warcraft: история самой популярной ролевой онлайн-игры

Ключевую роль в том, что разработчики смогли «поспеть» за популярностью игры, сыграла команда, отвечавшая за «рейдовые подземелья» – самый сложный внутриигровой контент, требующий от десятков игроков кооперации для победы. С «боссом» самого первого рейда на 20 игроков – «Хаккаром – свежевателем душ» – связано одно из самых интересных событий в истории игры, произошедшее в 2005 г.: глобальная внутриигровая пандемия. Этот противник мог накладывать на персонажей игроков эффект Corrupted Blood, постепенно отнимавший их здоровье. По задумке разработчиков, эффект, подобно вирусу, мог передаваться между персонажами и их ездовыми питомцами, если те были слишком близко друг к другу, и должен был длиться всего 10 секунд. Но из-за ошибки в коде эффект длился бесконечно – в результате за считанные часы под натиском инфекции пали целые города (неигровые персонажи не могли погибнуть от нее, но могли заражать игроков). Персонажи игроков низкого уровня погибали за секунды. Через неделю после инцидента Blizzard пришлось перезапустить серверы. Произошедшим заинтересовались ученые, опубликовав в 2007 г. статью, в которой изучили модели поведения человека во время пандемии.