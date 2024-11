World of Warcraft: история самой популярной ролевой онлайн-игры

За 20 лет к World of Warcraft вышло десять крупных платных дополнений, последнее из них – The War Within – вышло в конце августа этого года, еще два дополнения были анонсированы. В 2019 г. Blizzard выпустила World of Warcraft Classic – версию игры на момент до выхода самого первого дополнения к оригинальной игре в начале 2007 г.