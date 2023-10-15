Microsoft закрыл сделку по покупке Activision Blizzard за $69 млрд

В мае сделку одобрила Еврокомиссия, а в июле – суд Сан-Франциско. Ранее с требованием временно запретить ее выступила Федеральная торговая комиссия (ФТС) США. В октябре управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) одобрило сделку, напомнив, что в августе Microsoft пошла на уступку и согласилась, чтобы права на облачные игры Activision приобрела Ubisoft. Внесение изменений в сделку было условием регулятора из-за опасений, что Microsoft может сделать игры одного из крупнейших разработчиков и издателей эксклюзивными для своего облачного игрового сервиса.