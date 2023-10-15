Microsoft закрыл сделку по покупке Activision Blizzard за $69 млрд
Сделку ранее на этой неделе одобрило управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Этот шаг, как пишет издание, стал последним оставшимся «регуляторным препятствием». Правительственные чиновники в разных странах ранее говорили, что слияние ослабит конкуренцию в индустрии видеоигр. Приобретение корпорацией Activision Blizzard, по мнению NYT, может стать для других крупных технологических компаний примером того, как «успешно отражать вмешательство регулирующих органов».
«Компания согласилась предложить постоянный доступ к одной из флагманских франшиз Activision, Call of Duty, на игровых платформах других компаний, таких как Nintendo и Sony», – пишет NYT.
О сделке стало известно в январе 2022 г. Microsoft назвал ее крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). Разработчику принадлежат франшизы Warcraft, Call of Duty, Overwatch и др.
В мае сделку одобрила Еврокомиссия, а в июле – суд Сан-Франциско. Ранее с требованием временно запретить ее выступила Федеральная торговая комиссия (ФТС) США. В октябре управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) одобрило сделку, напомнив, что в августе Microsoft пошла на уступку и согласилась, чтобы права на облачные игры Activision приобрела Ubisoft. Внесение изменений в сделку было условием регулятора из-за опасений, что Microsoft может сделать игры одного из крупнейших разработчиков и издателей эксклюзивными для своего облачного игрового сервиса.
Новый вариант сделки предполагает, что облачные права на все существующие и выпущенные в течение следующих 15 лет игры от Activision будут переданы Ubisoft Entertainment. В CMA отметили, что это не позволит Microsoft «блокировать конкуренцию в сфере облачных игр по мере развития этого рынка», также сделка сохранит конкурентоспособные цены и услуги для клиентов облачных игр в Великобритании.
По данным NYT, рассмотреть и одобрить соглашение должны были правительства 16 стран.