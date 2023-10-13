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Бизнес

Британский регулятор одобрил сделку Microsoft с Activision

Ведомости

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) одобрило сделку по покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

CMA напомнило, что в августе Microsoft пошла на уступку и согласилась, чтобы права на облачные игры Activision приобрела Ubisoft. Внесение изменений в сделку было условием регулятора из-за опасений, что Microsoft может сделать игры одного из крупнейших разработчиков и издателей эксклюзивными для своего облачного игрового сервиса.

«В результате этой уступки CMA согласилось по-новому взглянуть на сделку и в августе начало новое рассмотрение. Рассмотрение завершилось сегодня, когда CMA одобрил эту более узкую транзакцию», – говорится в заявлении.

Новый вариант сделки предполагает, что облачные права на все существующие и выпущенные в течение следующих 15 лет игры от Activision будут переданы Ubisoft Entertainment. В CMA отметили, что это не позволит Microsoft «блокировать конкуренцию в сфере облачных игр по мере развития этого рынка», также сделка сохранит конкурентоспособные цены и услуги для клиентов облачных игр в Великобритании.

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В управлении указали на «остаточные проблемы», связанные со сделкой. Там добавили, что Microsoft взяла на себя обязательства по выполнению условий продажи прав Activision компании Ubisoft.

О сделке стало известно в январе 2022 г. Microsoft сообщил о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). Разработчику принадлежат франшизы Warcraft, Call of Duty, Overwatch и др.

В мае сделку одобрила Еврокомиссия, а в июле – суд Сан-Франциско, ранее с требованием временно запретить ее выступила Федеральная торговая комиссия (ФТС) США. Для заключения сделки Microsoft должна получить единогласное одобрение почти в 20 странах мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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