Британский регулятор одобрил сделку Microsoft с Activision

Новый вариант сделки предполагает, что облачные права на все существующие и выпущенные в течение следующих 15 лет игры от Activision будут переданы Ubisoft Entertainment. В CMA отметили, что это не позволит Microsoft «блокировать конкуренцию в сфере облачных игр по мере развития этого рынка», также сделка сохранит конкурентоспособные цены и услуги для клиентов облачных игр в Великобритании.