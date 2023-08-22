Microsoft предложил британскому регулятору новый вариант сделки с Activision
Microsoft предложил Британскому управлению по конкуренции и рынкам (CMA) новый вариант сделки по покупке Activision Blizzard, сообщается на сайте корпорации.
В апреле регулятор заблокировал слияние Microsoft и Activision Blizzard, опасаясь, что технологический гигант сделает игры одного из крупнейших разработчиков и издателей игр эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса.
Обновленный вариант сделки предполагает, что облачные права на все существующие и выпущенные в течение следующих 15 лет игры от Activision будут переданы Ubisoft Entertainment.
В результате Microsoft не сможет «ни выпускать игры Activision Blizzard исключительно на своем собственном облачном сервисе потоковой передачи – Xbox Cloud Gaming, ни единолично контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard для конкурирующих сервисов», подчеркнули в корпорации.
О сделке стало известно в январе прошлого года. Microsoft сообщил о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). По оценке Financial Times, если сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине выручки игровой компанией после китайской Tencent и японской Sony.
Ранее в июле суд в Сан-Франциско разрешил завершить сделку по покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Временно запретить ее требовала Федеральная торговая комиссия (ФТС) США – по ее оценке, сделка даст Microsoft чрезмерное преимущество над конкурентами на рынках консолей и облачных игр. В мае Еврокомиссия одобрила слияние Microsoft и Activision Blizzard при условии, что Microsoft будет придерживаться нескольких условий.