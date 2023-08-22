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Бизнес

Microsoft предложил британскому регулятору новый вариант сделки с Activision

Ведомости

Microsoft предложил Британскому управлению по конкуренции и рынкам (CMA) новый вариант сделки по покупке Activision Blizzard, сообщается на сайте корпорации.

В апреле регулятор заблокировал слияние Microsoft и Activision Blizzard, опасаясь, что технологический гигант сделает игры одного из крупнейших разработчиков и издателей игр эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса.

Обновленный вариант сделки предполагает, что облачные права на все существующие и выпущенные в течение следующих 15 лет игры от Activision будут переданы Ubisoft Entertainment.

В результате Microsoft не сможет «ни выпускать игры Activision Blizzard исключительно на своем собственном облачном сервисе потоковой передачи – Xbox Cloud Gaming, ни единолично контролировать условия лицензирования игр Activision Blizzard для конкурирующих сервисов», подчеркнули в корпорации.

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О сделке стало известно в январе прошлого года. Microsoft сообщил о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). По оценке Financial Times, если сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине выручки игровой компанией после китайской Tencent и японской Sony.

Ранее в июле суд в Сан-Франциско разрешил завершить сделку по покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Временно запретить ее требовала Федеральная торговая комиссия (ФТС) США – по ее оценке, сделка даст Microsoft чрезмерное преимущество над конкурентами на рынках консолей и облачных игр. В мае Еврокомиссия одобрила слияние Microsoft и Activision Blizzard при условии, что Microsoft будет придерживаться нескольких условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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