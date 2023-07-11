Газета
Бизнес

В США суд не стал блокировать слияние Microsoft и Activision Blizzard

Ведомости

В Сан-Франциско суд разрешил завершить сделку по покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft, об этом сообщило агентство Reuters.

11 июля суд отклонил запрос Федеральной торговой комиссии (ФТС) США, которая требовала временно запретить завершение сделки, стоимость которой составляет $69 млрд. У ФТС есть возможность обжаловать решение суда до 14 июля.

Представитель комиссии заявил, что ФТС разочарована таким решением суда, «учитывая явную угрозу, которую это слияние представляет для открытой конкуренции в облачных играх, сервисах подписки и консолях». При этом президент Microsoft Брэд Смит в Twitter поблагодарил суд «за быстрое и тщательное решение», а гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что слияние компаний пойдет на пользу потребителей.

Ранее по теме: ФТС попросила суд заблокировать слияние Microsoft и Activision Blizzard

Отмечается, что после решения суда Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) заявило, что готово рассмотреть предложения Microsoft по разрешению антимонопольных проблем в Великобритании.

О сделке стало известно в январе прошлого года. Microsoft сообщила о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). По оценке Financial Times, если сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после китайской Tencent и японской Sony.

В апреле CMA заблокировало слияние Microsoft и Activision Blizzard, опасаясь, что технологический гигант сделает игры одного из крупнейших разработчиков и издателей игр эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса. В мае Еврокомиссия одобрила слияние Microsoft и Activision Blizzard при условии, что Microsoft будет придерживаться нескольких условий.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных