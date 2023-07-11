В США суд не стал блокировать слияние Microsoft и Activision Blizzard

О сделке стало известно в январе прошлого года. Microsoft сообщила о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). По оценке Financial Times, если сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после китайской Tencent и японской Sony.