В США суд не стал блокировать слияние Microsoft и Activision Blizzard
11 июля суд отклонил запрос Федеральной торговой комиссии (ФТС) США, которая требовала временно запретить завершение сделки, стоимость которой составляет $69 млрд. У ФТС есть возможность обжаловать решение суда до 14 июля.
Представитель комиссии заявил, что ФТС разочарована таким решением суда, «учитывая явную угрозу, которую это слияние представляет для открытой конкуренции в облачных играх, сервисах подписки и консолях». При этом президент Microsoft Брэд Смит в Twitter поблагодарил суд «за быстрое и тщательное решение», а гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что слияние компаний пойдет на пользу потребителей.
Отмечается, что после решения суда Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA) заявило, что готово рассмотреть предложения Microsoft по разрешению антимонопольных проблем в Великобритании.
О сделке стало известно в январе прошлого года. Microsoft сообщила о ее согласовании, назвав крупнейшей в истории гейминга (и своей собственной). Стоимость сделки с Activision Blizzard составляет $68,7 млрд ($95 за акцию). По оценке Financial Times, если сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после китайской Tencent и японской Sony.
В апреле CMA заблокировало слияние Microsoft и Activision Blizzard, опасаясь, что технологический гигант сделает игры одного из крупнейших разработчиков и издателей игр эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса. В мае Еврокомиссия одобрила слияние Microsoft и Activision Blizzard при условии, что Microsoft будет придерживаться нескольких условий.